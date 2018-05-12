Selçuk’a yakışan tesis

Selçuk’ta inşa edilen İzmir’in ilk kapalı sistem katı atık transfer istasyonu törenle hizmete girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Selçuk’ta yaptırılan ve benzerlerinden farklı olarak tamamen kapalı sistemle çalışacak evsel katı atık transfer istasyonu törenle hizmete girdi. İzmir’de bir ilk olan modern tesisin açılış töreninde konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir’in çeşitli engellemelere uğrayan katı atık geri dönüşüm tesisi dışında çevre yatırımlarını başarıyla tamamladığını belirterek, “Bir mahkeme kararı kaldı, onu bekliyoruz. Onu da sağladığımız zaman Türkiye’ye örnek bir tesisi hayata geçireceğiz. Bu arada Harmandalı Katı Atık Deponi alanı için vahşi deseler de, o tesis de dönemi için Avrupa standartlarında yapılmış, ancak bugün çağın gerisinde kalmıştır. Harmandalı’nın rehabilitasyonu ve enerji üretimi için ihaleye çıktık” diye konuştu.

Selçuk’ta açılışı yapılan katı atık transfer tesisinin kapalı sistem özeliğiyle bir ilk olduğunu dile getiren Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti: “Enerjisini güneşten sağlaması, yağmur sularının yeniden kullanımı gibi özellikler taşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kenti yönetirken aklın ve bilimin rehberliğinde yoluna devam ediyor. Bunu yapmazsanız, çağa ayak uyduramazsanız, kentinizi de kalkındıramazsınız. Yaşanacak bir çevreyi sağlamadan, yaşam kalitesini yükseltmeniz mümkün değildir. Zaman zaman kentleşme tarihi boyunca kentler çok farklı özellikler sundu. Bazen sanayi, bazen kültür, sanat, finans merkezi özellikleri öne çıktı. Ama bugün kentlerin en fazla öne çıkan farklılık çevre yatırımları. 14 yıllık mücadeleden sonra geldiğimiz noktada İzmir, Türkiye’nin yaşam kalitesini artırmış, yaşanacak 1 numaralı kentidir. Sanayi, tarım, hizmet sektörü, turizm gelişirken kafanızın içinde sağlıklı bir çevre olmalıdır.”

“Popülist icraatlarla değil, halka dokunarak…”

Başkan Aziz Kocaoğlu, aklın ve bilimin önderliğinde yol yürümenin semeresini 14 yılda gördüklerini vurgulayarak şunları kaydetti: “Nüfusa oranla Türkiye’de en fazla fiili yatırım yapan kentiz. Hem çevremizi, imarımızı koruyarak bunu başardık. Hem de yatırım yapabilecek kredibilitesi olan Türkiye’nin 1 numaralı kurumuyuz. Şu anda ekonomideki bütün çalkantılara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 6 yıl önce yakaladığı 3A kredi notu devam etmektedir. Bu notu sadece gelişmiş 12 ülke hazinesi almıştır. Bir de İzmir Büyükşehir Belediyesi. Türkiye’nin en borçlu 3 belediyesi olarak çıktığımız yolda bu noktaya geldik. Bugün biz Selçuk-Aliağa projesini gerçekleştirdiysek, yarın Bergama’ya uzanacaksak, yeni bir fuar alanını öz kaynaklarımızla yapmışsak, metromuzu büyütüp, Narlıdere ve Buca metrolarının da kredi görüşmelerini yapabiliyorsak, tramvay projesine 450 milyon harcayıp tıkır tıkır çalıştırabiliyorsak bunu finans politikamızın doğruluğunda görmek gerekir. Popülist icraatlarla değil, halka dokunacak projelerle bu noktaya geldik.”

“Finans başarısının sırrı”

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, finansman ve borç politikasını ise şöyle özetledi: “Borçlanırken şunu hiç göz ardı etmedik. Yarın kullanılacak kaynakları bugün kullanmıyoruz. Bu kaynakları bugün kullanıyorsam dengemi sürdürebilmem için bu borcu öyle bir yerde kullanmalıyım ki o projeden elde edeceğim fayda, borcu ve faizini ödesin. Biz de hep öyle yaptık, raylı sisteme borçlandık. Lastik tekerlekli taşımacılıkta yolcu başı maliyetimiz 3 TL. Raylı sistemde 1 lira. Aradaki 2 lira fark hem borcu hem faizini ödüyor. Çok büyük popülist yatırımların sonu darboğazdır. Gerçek dışı olan, hayatın içinde olmayan işlerden kaçınmalıyız ki gelecek kuşaklara borç bırakmayalım. Benim de bırakacağım borç kendi kendini ödeyecek borçtur. 11 km metromuz vardı. 70-80 bin kişi taşıyorduk. Bugün 750-800 bin kişi taşıyoruz. 850 bin kişiyi bin 200 otobüsle taşırsınız. Bugün saban akşam saatlerinde bin 500 otobüsle taşımacılık yapıyoruz. Eğer bu raylı sistem yatırımlarını yapmasaydık, bugün mevcudun iki katı otobüs daha trafiğe girecekti. Nihai çözüm raylı sistemle yerin altını kullanmaktır.”

11 kazı alanına destek

Selçuk gibi tarihi dokusu zengin bir ilçede tarih yatırımlarından bahsetmenin de kaçınılmaz olduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, “İzmir gerçek anlamda turizm kenti olacaksa İzmir’in çevresindeki ören yerlerinde kazıların hızlanarak devam etmesi gerekir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Agora ve Foça’daki kazılarla birlikte 11 kazı alanı için her sene Büyükşehir bütçesinden 5,5-6 milyon TL ayırıyor. Tarih turizminin gelişmesi için bu harcamaları yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Negatif tutumdan olumlu iş çıkmaz”

Bazı ilçe belediye başkanlarının devam eden altyapı yatırımları sırasında yaşanan geçici sıkıntıları siyasi gündem malzemesi haline getirme çabalarının olduğunu savunan Başkan Aziz Kocaoğlu, “Her ilçeye 50-100 milyon tutan yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırım yapılmazsa su kayıplarından dolayı ileride su akmayacak. Bu yatırımı yaptığımız için ilçe belediye başkanlarımızın teşekkür etmesi gerekiyor. Hadi etmiyorsa da eleştirmemesi gerekiyor. Yok kazıldı, yok açıldı kapanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 yıldır şu iş ilçe belediyesinin görevi, şunun görevi, bunun görevi diye hiç bakmadı. Hiçbir ilçe belediyesi kendine düşen yolların, işlerin tamamını yapıp ’haydi Büyükşehir, işim bitti, şunu da ben yapayım’ deme konumunda değildir. Ama elimi süreyim, kirleteyim, rol çalayım. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Arkasından yerel seçim gelecek. Seçimler gelip geçecek. Kazanan devam edecek, seçilemeyen evine gidecek. Ama hepimiz burada yaşamaya devam edeceğiz. Yarışabiliriz ama hepsinin bir kuralı vardır. Negatif davranışlardan olumlu bir iş çıkmıyor. Onun için olumluya bakmak gerekir. Onun için birlik olmak gerekir, dayanışma içinde olmak gerekir. Bu tür davranışlar prim getirmez. Gideceğiz o ilçelerde, kürsü kurulacak, herkes konuşacağını konuşacak. Sonra ne olacak?”

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada Aliağa Çaltılıdere’deki araziyi, Büyükşehir Belediyesi’nin ısrarlı talebine rağmen ilçe belediyesinin değerinin altında bir fiyata özel şahıslara sattığını öne sürerek eleştirdi. Aliağa Belediyesi’nin, Büyükşehir Belediyesi hizmet alanındaki caddelerde çalışma yapma ısrarına da değinen Başkan Kocaoğlu, “Sana o caddeyi neden yaptığını sormayacağım. O ilçenin en az 100-150 milyon liralık arazisini niye 15 milyon liraya sattığını soracağım. Sen orada ona cevap vereceksin. Böyle belediye başkanlığı mı yapılır? Böyle kamu görevi mi yapılır, böyle siyaset mi olur? Belediye başkanlarına cevap vermeyi, zaman zaman sınırı aşsalar da sevmiyorum, tolere etmeye çalışıyorum. Ama bu artık çizmeyi aştı” diye konuştu.

Kendi enerjisini üretiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Selçuk ilçesinin ihtiyaç duyduğu evsel katı atık transfer istasyonunu 4,5 milyon TL yatırımla benzerlerinden farklı özelliklerde inşa etti. Selçuk İsabey Mahallesinde İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 6 bin 930 metrekare arazide inşa edilen katı atık transfer binasında aynı anda 2 tıra aktarım yapılabilecek ve günde ortalama 54 ton çöp transfer edilebilecek. Tesisin içerisinde 1 adet güvenlik binası, 1 adet su boşaltma havuzu, 2 adet steril havuz, 1 adet kantar ve 11 araç kapasiteli otopark bulunuyor. 320 adet fotovoltaik güneş paneli ile 80 kwp enerji sağlanabiliyor. Çatı yağmur suları bir depoda toplanarak filtre edildikten sonra kullanım suyu olarak tesiste değerlendiriliyor.