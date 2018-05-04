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04 Mayıs 2018 10:21

Selçuk’ta ’Jilet çek’ projesi

Çöpe atılarak hem insan hem de hayvan sağlığına zarar veren jiletlerin toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi amacıyla Şirince Türetim Derneği tarafından başlatılan "Jilet çek" adlı sosyal proje, Selçuk’ta düzenlenen basın toplantısıyla berber esnafına tanıtıldı.

Selçuk’ta ’Jilet çek’ projesi

04 Mayıs 2018 10:21


Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yapılan bilgilendirme toplantısına, projeye destek veren oda başkanı Hayri Güller, Şirince Türetim Derneği Başkanı Mehmet Kuzu’nun yanı sıra Esnaf Odası Başkan Vekili Özgür Aydoğan, Geri dönüşüme Destek veren Çevre Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti (ECOREÇ) firmasından Ziraat Mühendisi Tuba Çelik ve berber esnafı katıldı.


Daha çok berber esnafının kullandığı jiletlerin gelişigüzel çöpe atılmasını önlemek, hem insan hem de hayvan sağlığını korumak, ayrıca geri dönüşüme kazandırmak amacıyla başlatılan "jilet çek" projesi hakkında berber esnafı bilgilendirildi. Şirince Türetim Derneği Başkanı Mehmet Kuzu, Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile hayata geçirdikleri projeye berber esnafının destek vermesini istedi. Kuzu, bir ay önce başlatılan projede çok sayıda atık jilet toplandığını, bu jiletlerin geri dönüşüme gideceğini söyledi. Projede kullanılan atık jilet kutucuklarının tüm berber esnafına ulaştırılacağını belirten Kuzu, "Böylece atık toplayıcıları ellerini kesmemiş olacak, hem bu atık jiletler yüzünden sokak hayvanlarımız hiçbir şekilde yaralanmamış olacaklar. Berber esnafımız da mekanlarını temizlerken jiletleri çöpe atmak zorunda kalmayacak" dedi.


Projeye tam destek verdiklerini ifade eden Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Güller, tüm berber esnafını bu konuda bilgilendireceklerini söyledi.




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