Selçuk’ta motosiklet sürücülerine kask uygulaması

Ege Bölgesinin gözde turizm ilçelerinden Selçuk’ta, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaz aylarının en fazla kullanılan ulaşım araçlarından biri haline gelen motosiklet sürücülerini kask kullanmaları konusunda hem uyardı hem de kaskın önemini anlattı.

Selçuk Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polisler tarafından başlatılan uygulama, ilçenin en işlek caddelerinde uygulandı. Kazaları önlemek ve bu konuda can ile mal kaybının önüne geçmek amacıyla başlatılan uygulama çerçevesinde, motosiklet sürücülerini durdurarak uyarılarda bulunan ekipler, aynı zamanda seyir halindeki araçlara da emniyet kemeri uygulaması yaptı. Sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyaran ekipler, sürücü belgesi olamayanlara da cezai işlem uyguladılar.