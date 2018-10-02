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Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu

İzmir’in Selçuk ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde içmeye yer temin etme ve uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde içmeye yer temin etme ve uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.


Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik geçen cuma günü operasyon yapıldı. Uyuşturucu madde içmeye yer temin eden ve uyuşturucu madde bulunduran A.B. (35) isimli şahsın ikametinde yapılan operasyonda 3.58 gram esrar maddesi 3,41 gram dişi Hint keneviri tohumu, iki tane uyuşturucu madde içmede kullanılan düzenek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


Operasyonda O.C.Y. (19), A.O.T. (34), R.B. (25) ve O.B. (32) ve A.B. (35) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.C.Y., R.B. ve O.B. savcılıkça serbest bırakılırken, A.B. ve A.O.T. ise mahkemeye sevk edildi.

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