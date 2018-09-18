Selçuk'ta üzüm festivali coşkusu

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden yaş üzümde hasat heyecanı yaşanıyor. Selçuk Gökçealan Üzüm Festivali bu yıl 2. kez coşkuya sahne oldu.

Gökçealan Üzüm Festivali'ne Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve Yönetim Kurulu Üyeleri de katılarak üreticilerin mutluluğuna ortak oldu. Gökçealan Üzüm Festivali'nin resmi açılışı, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak'ın yılın ilk mahsulünün sembolü olarak bağdan kestikleri üzüm ile gerçekleşti. Daha sonra festival alanında yer alan stantlar dolaşıldı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, her zaman üreticinin yanında olduklarını, üreticilerin sorunlarının çözümü için üretim bölgelerinde toplantılar düzenlediklerini kaydetti.

Kaliteli ve bilinçli bağcılık yaptıkları için Gökçealan üreticilerine teşekkür eden Uçak, “Selçuk bölgesine has olarak üretilen Osmancık cinsi üzüm de aroması ile son derece kaliteli bir üzüm. Osmancık üzümünün hak ettiği değeri alması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Yaş üzüm ihracatı 76 milyon dolara ulaştı

Türkiye, 2018-2019 sezonunda yaş üzüm ihracatından 76 milyon dolar döviz geliri elde etti. Sultani yaş üzüm çeşidi 43 milyon dolarlık ihracat tutarı ile yaş üzüm türleri arasında ihracatta açık ara lider oldu.