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07 Ocak 2017 12:05

Selçuk’taki avukatlar teröre karşı tek yumruk oldu

Selçuk’taki avukatlar teröre karşı tek yumruk oldu

07 Ocak 2017 12:05

İzmir’in Selçuk ilçesinde görev yapan avukatlar, cüppelerini giyip adliyede yaşanan terör saldırısını kınadı.
İzmir’deki adliye binasında yaşanan terör saldırısında, son mermisine kadar çatışarak büyük bir faciayı önleyen ve sonrada şehit olan kahraman trafik polisi Fethi Sekin ile adliye görevlisi Musa Can, tüm Türkiye’yi olduğu gibi Selçuk’u da yasa boğdu. Selçuk’ta görev yapan avukatlarda, cüppelerini giyip yaşanan bu hain terör saldırısını kınamak için Selçuk Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. İlçede görev yapan tüm avukatlar adına ortak basın açıklamasını okuyan Avukat Cemal Çelikel, "Biz dimdik ayaktayız. Ülkemizin bu karanlık ve çetin sınavlardan başarıyla çıkacağına inanıyoruz" dedi.
Avukat Cemal Çelikel, şunlar söyledi:
"Kahraman şehidimiz polis memuru Fethi Sekin ile tek suçu silah sesini duyup pencereden bakmak olan adliye personeli Musa Can’ın katli ve insanlarımızı yaralanması hepimizi derinden etkilemiştir. Polislerimiz hunharca katliam yapma amacında olan teröristlerin üzerine giderek, onlarca belki yüzlerce masum canın hayatını kurtarmışlar ve bir polisimiz şehit olmuştur. Bizler korkmuyoruz. Canımız yanıyor ama asıl canımızı yakan şey onlara engel olamamaktır. Asıl canımızı yakan şey fikir mücadelesi kisvesi altında yapılan bu hunhar eylemlerden etkilenerek onların fikrini benimseyenlerle aynı ülkede yaşamaktır. Teröre karşı dimdik ayaktayız. Terörün ve şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hiç bir düşünce, insan hayatından daha değerli olamaz. Terörden beslenen, kan ile taraftar bulmaya çalışan hiç bir örgüt veya zümreye saygımız yoktur. Böyle eylemlere saygı duyanlara karşı da saygımız yoktur. Biz hukukçular, yaşam hakkının korunmasının yılmaz savunucularıyız. Her koşulda, sonsuza dek bu amacımızı gerçekleştirmek için çalışacağız. Biz dimdik ayaktayız. Ülkemizin bu karanlık ve çetin sınavlardan başarıyla çıkacağına inanıyoruz."



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