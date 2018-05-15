Selçuk’tan şeftali hasadı ve ihracatı start aldı

Uçak, EYMSİB Yönetim Kurulu üyeleriyle Selçuk’ta üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçılarla bir araya geldi.

Selçuk’ta düzenlenen toplantıya katılan üretici ve ihracatçılara seslenen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Biz göreve geldiğimizde üyelerimizin sorunlarını dinleyeceğimizi, 2 ayda bir Yönetim Kurulu toplantılarını üretim bölgelerinde yapacağımıza söz vermiştik. Başkan seçildikten sonra bu sözümüzü tutuyoruz. Başkan seçildikten sonra 1 ay içerisinde Kemalpaşa Bağyurdu’nda kiraz üreticileriyle, Alaşehir’de ise sofralık üzüm üreticileri ile bir araya geldik. Bugün de Selçuk’ta şeftali, nar, ayva ve mandalina üreticileri ile bir aradayız. Sırada Ödemiş ve Seferihisar var. Önümüzdeki dönem bu toplantılara devam edeceğiz. Üreticilerimizle birlikte hareket ederek 2023 yılı ihracat hedefimize hep birlikte ulaşacağız” diye konuştu.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin taze yaş meyve sebze üreticilerine ve ihracatçılarına yönelik bilgilendirme toplantısı İzmir Selçuk’ta, Selçuk Belediyesi Soğuk Hava Deposu DEPPO EFES’te gerçekleştirildi. Toplantıya Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, Selçuk İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Acargil, Yüksek Ziraat Mühendisi-Tarım Danışmanı Hüseyin Gültekin, SEFEKO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayarer, Prof. Dr. Ali Ünal, Deppo Efes Koordinatörü Ömer Sosyal ve 150 civarında üretici, tüccar, sanayici ve ihracatçı katıldı.

Selçuk’tan şeftali hasadı ve ihracatı başladı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin taze yaş meyve sebze ihracatçılarına yönelik bilgilendirme toplantısında konuşan, Selçuk Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürü Mustafa Acargil, Selçuk’tan şeftali hasatına geçen hafta başladıklarını, ihracatın başladığını, verimli bir sezon beklediklerini kaydetti. Acargil, “Biz çalışacağız üreteceğiz, ürettiğimizi dünyaya satacağız” şeklinde konuştu.

İhracata uygun meyve üretimi çok önemli

Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ünal, Türkiye’nin çok faklı ekolojik özelliklere sahip yörelerinin olmasının önemli bir avantaj olduğunu, bu sayede bir meyvenin farklı çeşitlerini Türkiye’de yetiştirmenin mümkün olduğunu dile getirdi. Ünal, “Hem çok soğuk hem de sıcak bölgelerimiz var, bu bir şans. Ancak, meyve yetiştiriciliği konusunda eğitim yetersizliği önemli bir sorun. Meyve yetiştiriciliğinde tecrübe kazanmak zordur, zaman ister. İhracata uygun bir meyvenin yetiştirilebilmesi için tüm yetiştirme tekniklerini iyi bilmek gerekir” dedi.

Türkiye’deki parçalı toprak yapısının sakıncalarına da değinen Prof. Dr. Ünal sözlerini şöyle tamamladı:

“Parçalı arazi yapısı nedeniyle istenen ürünün istenen miktarda üretilmesi ve bulunması büyük sorun. Birim alanda maksimum düzeyde verim elde edilebilmesi şart. Parçalı arazilerde üst düzey verimi sağlamak maalesef her zaman mümkün olmuyor.”

İzmir Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda Selçuk bölgesinde bu kadar üretici ile bir araya gelmenin büyük mutluluk verici olduğunu belirterek organizasyonun yapılmasında başta Ege İhracatçı Birlikleri olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Ayrıca üreticinin hangi ülkeye ihracatta hangi aktif maddelerin yasak olduğuna ilişkin bilgilendirilmesinin son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Selçuk’ta meyve üreticilerine hizmet veren Selçuk Belediyesi’ne ait Deppo Efes Müdürü Ömer Soysal ise; 24 saat mesai anlayışı ile çalıştıklarını, Deppo Efes’ten yararlanmak isteyip yararlanamayan çiftçi olmadığını ifade etti. Soysal, “Tatil günlerinde, özel günlerde de çalışmayı sürdürüyoruz. Sadece depolama değil, TIR soğutma ve yükleme de yapıyoruz, amacımız kar elde etmek değil, fiyatlarımız piyasa fiyatlarının yüzde 30 altında. Selçuk tarımının sigortası çiftçinin gülen yüzü olmaya devam edeceğiz” dedi.

"Üretici tarım tekniklerindeki gelişmeleri takip etmeli"

Üreticilere seslenen Yüksek Ziraat Mühendisi Hüseyin Gültekin ise, üreticilerin kalite ve verimlik sorunlarına dikkati çekti. “Tarımsal üretimde hiçbir yıl aynı olmaz, her yılın farklı sorun ve özellikleri olur” diyen Gültekin üreticilerin yapması gerekenleri ise şöyle özetledi; “Üreticiler mutlaka toprak analizi yaptırmalı, tarım teknikleri sürekli değişiyor ve gelişiyor, zamanla bilmediğimiz yeni yöntemler çıkıyor, bunları ziraat mühendislerine danışarak yeni teknikleri uygulamaya koyabilirsiniz.”