Selvi Kılıçdaroğlu İzmir’de Anneler Günü etkinliğine katıldı

Evka 2 Pelikan Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen Anneler Günü etkinliğine Selvi Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve eşi Gönenç Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Türkegül Kocaoğlu, CHP Çiğli İlçe Başkanı Selim Utku Gümrükçü, CHP ilçe ve kadın kolları yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve anneler katıldı. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve eşi Ergül Arslan, konukları kapıda karşıladı. Annelerin yoğun ilgisi üzerine tesisin iki salonunda da hizmet verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nu büyük coşkuyla karşılayan kadınlar, bol bol fotoğraf çektirdi. Selvi Kılıçdaroğlu ve Başkan Hasan Arslan, salondaki en yaşlı iki anne olan Mahbuz Akıncı ile Fatma Demir’e çiçek takdim etti. Başkan Arslan, Selvi Kılıçdaroğlu’na da çiçek takdim etti.

“Kadınlar kendi haklarını korumalı”

Selvi Kılıçdaroğlu, kadınların kendi haklarını korumaları gerektiğinin altını çizerek, “Kadına karşı şiddetten anne ve kadın olarak etkileniyoruz. Kadın haklarından bahsediyoruz ancak kadınlarımız bu hakların ne kadarının farkında? Kadınlarımızın kendi haklarına sahip çıkması, özümsemesi ve uygulaması gerekiyor. Kadınlarımıza çok iş düşüyor. İnanıyorum ki güzel günler göreceğiz. Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“Yerel yönetim olarak kadınımızın yanındayız”

Kadın sorunlarına dikkat çeken Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ise, devletin tüm kurumlarıyla kadının yanında olması gerektiğini söyledi. Kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Başkan Arslan, “Bizim tüm kurumsal yapılarımızla birlikte kadınımızın yanında yer alarak temel sorunlarını çözmek üzere çaba harcamamız büyük önem taşıyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da belirttiği gibi haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliği oluşturanlar kaçacak delik arasınlar. Cumhuriyet dönemiyle birlikte kadınımıza gereken değer verilmiş, Mustafa Kemal Atatürk tarafından kadınlarımıza Avrupa’nın birçok ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Cumhuriyet ile birlikte kadının toplumda ilerlemesinin önünü açan yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yapmaya özen gösteriyoruz. Kadınlarımıza hak ettiği değeri veriyor, kadına yönelik projelerle kadınlarımızın sosyal yaşamda da var olmalarına katkıda bulunuyoruz. Kadını öne çıkaran, ona değer veren bir anlayışla hareket ediyor, hizmet üretiyoruz” diye konuştu.