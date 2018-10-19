Sema Pekdaş, 'Konak için bir dönem daha varım' dedi

Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş, 2019 yerel seçimleri için Konak'tan tekrar aday adaylığı başvurusu yaptı.

CHP İzmir İl Örgütü'nde aday adayları hareketliliği devam ediyor. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da, görev yaptığı Konak'ta ‘bir önem daha varım' dedi. Pekdaş, ikinci dönem için CHP Konak İlçe Başkanlık binasına gelerek dosyasını teslim etti. Binaya çok sayıda kişiyle gelen Sema Pekdaş'a yoğun bir ilgi vardı. Binanın önünde toplanan partililer, sık sık tezahüratlarda bulundu. Pekdaş, daha sonra aday adaylığı başvuru dosyasını İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu'ya teslim ederek, ikinci dönem için resmen ‘varım' dedi. Dosyasını teslim eden Sema Pekdaş, Çağrı Gruşçu ile birlikte aşağıya inerek kendisini desteklemeye gelen partililere seslendi. Pekda, "Konak'ı adım adım birlikte arşınladık. Sorunlarını beraber çözdük. Yeni dönemde yeniden varım diyerek dosyamı örgütüme teslim ettim" şeklinde konuştu.

"Gücümüzü Atatürk'ten alıyoruz"

Partililere seslenen Pekdaş, "Gücümüzü Büyük Atatürk, İsmet Paşa ve onların silah arkadaşlarından alıyoruz. Onlar cephe cephe savaşarak emperyalist işgale boyun eğmediler. Bağımsızlığımı kazandırdılar ve hukuk devrimi gerçekleştirerek insanların özgürce yaşamasını sağladılar. Kadın devrimi gerçekleştirdiler. Bu devrimin sonucunda hayatın her alanında olduk. Onlardan aldığımız güçle yola devam edeceğiz. 5 yıl önce ‘Yürüyelim Konak' diyerek yola çıkmıştık. Bu kenti paylaşmanın önemini bildik. Aşkla ve sevgiyle bu yolda yürümeye devam etmek için yeniden adayım" dedi.

"Aşkla yola devam"

Geride bıraktıkları sürede her bölgeye eşit olduklarının altını çizen Sema Pekdaş, "Bölgelerimiz arasında ayrım yapmadan her bölgeye eşit hizmet ettik. Bütçemizi adaletli kullandık ve tasarruflar yaptık. Konak Belediyesi'nin tarihinde görülmediği kadar kamulaştırma yaptık. İşçilerimizi de unutmadık. Onlara ülkenin en yüksek ücretini zamanında ödedik. Böylece kentimizin bereketini ortaya çıkardık. Üreten ve paylaşan bir konak için cesaret ve aşkla yola devam" diye konuştu.