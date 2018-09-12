Sema Pekdaş'tan Altay'a destek sözü

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın ile bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Altay'ın Spor Toto 1. Lig'e yaptığı dikkat çekici başlangıcın devam edeceğine inandığını belirterek, siyah-beyazlılara destek sözü verdi.

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta oynayacakları Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ı makamında ziyaret etti. Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in de katıldığı ziyarette kulübün yeni sezon hedefleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi veren Töraydın, kent sporu ve Altay'a yaptığı katkılardan ötürü Başkan Pekdaş'a teşekkür ederek, Altay'ın yeni sezon formasını hediye etti.

Başkan Pekdaş, Altay'ın Özgür Ekmekçioğlu başkanlığındaki doğru yönetim anlayışıyla son iki sezonda elde ettiği iki şampiyonluğun tüm İzmir adına gurur verici olduğunu söyledi. Atatürk Stadı'nda Gümüşhanespor ile oynanan kader maçında tribünde yer aldığını ve Altay taraftarı ile İzmir'in Altay'a verdiği desteğin unutulmaz bir an olduğunu kaydeden Pekdaş, Altay'a destek sözü verdi.

Futbolcular, taraftarla buluşuyor

Öte yandan siyah-beyazlı oyuncular, 87. İzmir Enternasyonel Fuarı Ana Sponsoru Folkart standında Altaylı taraftarlarla buluşmayı sürdürüyor. Kappel, Marco ve Pedro ile başlayan organizasyon; Furkan, Yasin ve Özgür'den sonra Altay'ın kalecileri; Aydın, Egemen ve Emre ile devam etti. Taraftarlar ile sohbet edip forma imzalayan başarılı file bekçileri, Simay Demirezer adlı engelli taraftara jest yaparak imzalı yeni sezon formasını hediye etti. Her akşam saat 20.00'de başlayan oyuncu-taraftar buluşmaları farklı futbolcuların katılımıyla Cuma akşamına kadar devam edecek.