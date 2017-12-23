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23 Aralık 2017 11:05

Şemikler kadınlarına müjde

Karşıyaka Belediyesi, kadınlara kültürel ve sosyal yaşamın kapılarını açan mahalle merkezlerine bir yenisini daha ekliyor.

Şemikler kadınlarına müjde

23 Aralık 2017 11:05

Şemikler Mahallesinde yıllardır kullanılmayan ve atıl bırakılan pazar yeri, yapılacak düzenleme ile Mahalle Merkezine dönüştürülecek.


Karşıyaka’nın farklı bölgelerinde bulunan 8 mahalle merkezi ile binlerce Karşıyakalıya hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, 9. merkezi de Şemikler Mahallesine kazandıracak. Şemikler’de yıllar önce pazar yeri olarak inşa edilen ancak zaman içinde kullanım dışı bırakılan atıl bina, iç ve dış düzenlemelerin ardından Mahalle Merkezine dönüştürülecek. Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan tesiste, 3 ana toplantı ve etkinlik salonu ile idari ofis ve mutfak da oluşturulacak. Ocak ayı itibariyle başlayacak olan düzenleme çalışmaları, kısa sürede bitirilecek.


Merkezde açılacak ücretsiz meslek edindirme ve hobi kurslarıyla, kadınlar için eğitim ve eğlence bir araya getirilecek. Kadınlar yeni beceriler edinirken, sosyal yaşamda da daha aktif rol alma fırsatı bulacak. Sağlık, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda uzmanların katılımıyla söyleşiler yapılacak. Kadınların kişisel gelişimlerini destekleyici seminerler düzenlenecek. Çeşitli aktivitelerle sosyalleşme, dayanışma ve yardımlaşma ortamları oluşturulacak.


Şemikler Mahallesinde yaşayan kadınların bir araya gelebilecekleri, sosyalleşme imkanı bulacakları bir alan oluşturduklarını ifade eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Burada hem sosyal aktiviteler gerçekleştireceğiz hem el becerilerini geliştirebilecekleri kurslar açacağız. Uzman sosyolog ve psikologlarımız da vatandaşlarımıza hizmet verecek. Avukatlarımız hukuki danışmanlıklarını yapacak. Yani, Şemikler Mahallesi sakinleri, eksik olan her şeyini mahalle merkezinde tamamlayabilecekler. Mahallemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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