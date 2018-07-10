Şemikler’e mahalle merkezi müjdesi

Şemikler’de yıllardır kullanılmayan ve atıl bırakılan pazar yeri, mahalle merkezine dönüştürülüyor.

Karşıyaka’nın farklı bölgelerinde bulunan 9 mahalle merkezi ile binlerce Karşıyakalıya hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, yeni bir merkezi de Şemikler Mahallesi’ne kazandıracak. Yıllar önce pazar yeri olarak inşa edilen; ancak zaman içinde kullanım dışı bırakılan atıl binanın mahalle merkezine dönüştürülmesi için çalışmalar başladı. Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan tesiste, 3 ana toplantı ve etkinlik salonu ile idari ofis ve mutfak oluşturulacak.

Kısa süre içinde hizmete açılacak Şemikler Mahalle Merkezi’nde, ücretsiz meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecek. Kadınlar bu kurslarda yeni beceriler edinirken, sosyal yaşamda da daha aktif rol alma fırsatı bulacak. Sağlık, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda uzmanların katılımıyla söyleşilerin yapılacağını ifade edilirken, kadınların kişisel gelişimlerini destekleyici seminerlerde düzenlenecek. Yine merkezde, çeşitli aktivitelerle sosyalleşme, dayanışma ve yardımlaşma ortamlarda oluşturulacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Şemikler Mahallesi ve çevresinde yaşayan kadınların bir araya gelebilecekleri, sosyalleşme imkanı bulacakları bir alan yaratıyoruz. Burada hem aktiviteler gerçekleştireceğiz hem el becerilerini geliştirebilecekleri kurslar açacağız. Uzman sosyolog ve psikologlarımız da vatandaşlarımıza hizmet verecek. Avukatlarımız hukuki danışmanlıklarını yapacak; yani, mahalle sakinleri, eksik olan her şeyini mahalle merkezinde tamamlayabilecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.