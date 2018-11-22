Şemikler'e mahalle merkezi müjdesi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kadınlara kültürel ve sosyal yaşamın kapılarını açan mahalle merkezlerine bir yenisini daha eklenirken, Şemikler'de yıllardır kullanılmayan ve atıl bırakılan pazar yerini mahalle merkezine dönüştüren belediye, açılışı ise aralık ayında yapacak.

Karşıyaka'nın farklı bölgelerinde bulunan 9 mahalle merkezi ile binlerce Karşıyakalıya hizmet veren Karşıyaka Belediyesi, Şemikler'deki atıl pazar yerini mahalle merkezine dönüştürme çalışmalarında da sona yaklaştı. Toplam 550 metrekare kapalı alana sahip olan tesiste, üç ana toplantı ve etkinlik salonu ile idari ofis ve mutfak yer alacak.

Kapı-pencere montajı ve engelli asansörünün de hizmete alınmasıyla tamamlanacak olan tesis, aralık ayının sonlarında hizmete açılacak. Şemikler Mahalle Merkezi'nde, ücretsiz meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenecek. Kadınlar bu kurslarda yeni beceriler edinirken, sosyal yaşamda da daha aktif rol alma fırsatı bulacağı belirtildi; ayrıca sağlık, hukuk ve psikoloji gibi alanlarda da uzmanların katılımıyla söyleşiler yapılacağı kaydedildi. Kadınların kişisel gelişimlerini destekleyici seminerler düzenleneceği, çeşitli aktivitelerle sosyalleşme, dayanışma ve yardımlaşma ortamlarında oluşturulacağı belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, mahalle merkezine ilişkin, "Şemikler Mahallesi ve çevresinde yaşayan kadınların bir araya gelebilecekleri, sosyalleşme imkanı bulacakları bir alan oluşturacağız. Burada hem aktiviteler gerçekleştireceğiz hem el becerilerini geliştirebilecekleri kurslar açacağız. Uzman sosyolog ve psikologlarımız da vatandaşlarımıza hizmet verecek. Avukatlarımız hukuki danışmanlıklarını yapacak. Yani, mahalle sakinleri, eksik olan her şeyini mahalle merkezinde tamamlayabilecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.