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20 Kasım 2017 10:09

“Sen Kiminle Dans Ediyorsun” filminin İzmir galası yapıldı

Başrollerini Binnur Kaya, Demet Özdemir, Uraz Kaygılaroğlu ve Okan Çabalar’ın oynadığı ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun’ filminin İzmir Galası yapıldı.

“Sen Kiminle Dans Ediyorsun” filminin İzmir galası yapıldı

20 Kasım 2017 10:09

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği galada Binnur Kaya, Okan Çabalar ve Demet Özdemir seyirciyle buluştu.


Yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak’ın yaptığı ‘Sen Kiminle Dans Ediyorsun’ filminin İzmir özel gösterimi başrol oyuncuları Binnur Kaya, Okan Çabalar ve Demet Özdemir’in katılımıyla Optimum Alışveriş Mağazasında yapıldı. Galada seyirci ile buluşan başrol oyuncuları, gösterim öncesi seyirci ile dans etmeyi de ihmal etmedi. Seyirciye güzel bir dans gösterisi sunan oyuncular daha sonra seyirciyle birlikte filmi izlemek üzere yerlerini aldı. Komedi türünde vizyona giren filmde; annesiyle babasının vefatından sonra bir türlü toparlayamayan, hayata dair sorunları olan Aysel, yaşadığı bunalımlı günlerinden kurtulmak için kendini dansa verir. Dans ile hayata geri tutunan Aysel, ’Şengül Dans Okulu’na dahil olarak yeni bir hayata merhaba der.




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