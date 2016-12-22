Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 10:24

’Sen Sağ Ben Selamet’ filmine özel İzmir galası

’Sen Sağ Ben Selamet’ filmine özel İzmir galası

22 Aralık 2016 10:24

Sevilen oyuncularının başrollerini paylaştığı ’Sen Sağ Ben Selamet’ filminin İzmir galasının, 24 Aralık Cumartesi günü İzmir Optimum Outlet Alışveriş Merkezinde gerçekleşeceği bildirildi.
’Sen Sağ Ben Selamet’ filminin sevilen oyuncuları, İzmir’deki galada hayranlarıyla buluşacak. Gala öncesinde filmin başrol oyuncuları, ziyaretçiler ile bir söyleşi gerçekleştirecek. Ersoy Güler’in yönettiği ve üç kaçağın yollarının kesişme hikayesinin komik maceralarının beyaz perdeye taşındığı Sen Sağ Ben Selamet filmi, daha sonra hep beraber İzmir Optimum Outlet Alışveriş Merkezinde izlenecek. 24 Aralık Cumartesi saat 16.30’daki galada oyuncular, Burçin Bildik, Ufuk Özkan, Lale Başar, Murat Kocacık, Emrah Özdilek, Gamze Aydoğdu, Gizem Koçak, Ersoy Güler, İlkim Dağlı ile yapım ekibi, ziyaretçilerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    11°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç