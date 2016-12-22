’Sen Sağ Ben Selamet’ filmine özel İzmir galası

Sevilen oyuncularının başrollerini paylaştığı ’Sen Sağ Ben Selamet’ filminin İzmir galasının, 24 Aralık Cumartesi günü İzmir Optimum Outlet Alışveriş Merkezinde gerçekleşeceği bildirildi.

’Sen Sağ Ben Selamet’ filminin sevilen oyuncuları, İzmir’deki galada hayranlarıyla buluşacak. Gala öncesinde filmin başrol oyuncuları, ziyaretçiler ile bir söyleşi gerçekleştirecek. Ersoy Güler’in yönettiği ve üç kaçağın yollarının kesişme hikayesinin komik maceralarının beyaz perdeye taşındığı Sen Sağ Ben Selamet filmi, daha sonra hep beraber İzmir Optimum Outlet Alışveriş Merkezinde izlenecek. 24 Aralık Cumartesi saat 16.30’daki galada oyuncular, Burçin Bildik, Ufuk Özkan, Lale Başar, Murat Kocacık, Emrah Özdilek, Gamze Aydoğdu, Gizem Koçak, Ersoy Güler, İlkim Dağlı ile yapım ekibi, ziyaretçilerle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirecek.