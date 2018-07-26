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26 Temmuz 2018 12:52

Sena Şener İzmir’i sallayacak

İzmir Optimum yaz akşamlarını renklendirecek Bahçe Konserleri’nde bu hafta dijital dünyanın yeni yıldızı Sena Şener’i ağırlıyor.

Sena Şener İzmir’i sallayacak

26 Temmuz 2018 12:52

29 Temmuz Pazar günü 18.30’da hayranlarıyla buluşacak olan Şener, ilk defa bir AVM’de gerçekleştireceği solo konseriyle İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.


İzmir Optimum AVM, yaz aylarının keyfini birbirinden özel konserler ile taçlandırmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını her hafta sonu bahçe alanında ağırlayarak, misafirlerine unutulmaz saatler yaşatan İzmir Optimum, bu hafta evde yaptığı kayıtları yüklediği Soundcloud hesabıyla dikkatleri çeken Sena Şener’i ağırlayacak.



Dijital dünyanın yeni yıldızı İzmirlilerle buluşacak


Soundcloud hesabındaki şarkılarıyla adından söz ettiren, Sofar İstanbul etkinliğinde geniş kitlelere ulaşarak adını duyuran, kendi bestesi olan ‘Waiting on the Shore’, ve vokal melodilerini yazdığı ‘Feel’ ayrıca Mahmut Orhan’ın remix’lediği ‘Self Control’ cover’ıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan Şener, hem single’ı ‘Bak Bana’ ile hem de ‘Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları’ albümünde seslendirdiği ‘Birden Geldin Aklıma’yla günden güne yükselmeye devam ediyor.


29 Ağustos Pazar akşamı, saat 18.30’da, ilk defa bir AVM’de solo konsere imza atacak olan genç yetenek, İzmirlilere unutulmaz bir performans sunacak.




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