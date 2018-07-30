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30 Temmuz 2018 13:21

Sena Şener’den İzmirlilere unutulmaz konser

İzmir’de sahneye çıkan şarkıcı Sena Şener, dinleyenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sena Şener’den İzmirlilere unutulmaz konser

30 Temmuz 2018 13:21


İzmir’de sahneye çıkan Sena Şener dinleyenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. İzmir Optimum bahçe konserleri kapsamında Sena Şener sahneye çıktı. Ünlü şarkıcının hayranları konserin başlamasına saatler kala alanı doldururken, Şener’in sahneye çıkmasıyla coşku adeta tavan yaptı. En sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendiren Sena Şener, hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. İzmir’i çok sevdiğini söyleyen Şener, "15 yaşıma kadar İzmir’de yaşadım, daha önce de konserlerimiz oldu, her yaş insanın gelebileceği konserler bunlar hep. Çok heyecanlıyım, herkes aşağıda beni bekliyor, umarım güzel bir konser olur" dedi.



"Mutluluğu su üstüne çıkarmak istiyorum"


Diğer insanlardan kendini ayıran özel bir yeteneği olmadığını söyleyen Şener, "Her insan gibi benim de giymek istediğim kıyafetler mağazalarda olmuyor çünkü bir marka takıntısı olan biri değilim, daha çok organik kumaşları tercih ediyorum. Bu yüzden tarzımı anneme anlatıyorum, o bana yardımcı oluyor. Günlük hayatımda da hareketli bir insanım, dertleriyle insanları yüzleştirmeye çalışan bir karakterim var ki böylelikle mutluluğa yaklaşılabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden mutsuz müzik yapıp, mutluluğu yüz üstüne çıkarmak istiyorum" diye konuştu.



"Her zaman iyi insanlarla karşılaşamazsınız"


Şarkıcılık sektörünün daha başında olduğunu söyleyen Şener, "Bu şarkıcılık sektörü kolay bir yol değil, sabır gerektiren bir iş. Bu sektör her zaman iyi insanlarla karşılaşabilecekleri bir yer değil ki bunun hakkında da bir şarkım var hatta ’ona’ diye bir şarkı, yine de istedikleri şeyi tutku ile isterlerse, emek verirlerse her şey olabilir. Ben de yolculuğumun başındayım her şey emek vermek ve sabır etmekle başlıyor" ifadelerini kullandı.




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