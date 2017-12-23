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23 Aralık 2017 10:13

Senegal’de Türk Günü coşkusu

İhracatta 2023 yılı için dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay almayı hedefleyen Türkiye, alternatif pazarlarda konumunu güçlendirmek için çaba gösteriyor.

Senegal’de Türk Günü coşkusu

23 Aralık 2017 10:13

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci önderliğinde Senegal’e çıkarma yapan Ege İhracatçı Birlikleri, FIDAK 2017 26. Uluslararası Ticaret Fuarına hem milli katılım organizasyonu yaptı hem de “Türk Günü” etkinliği düzenledi.


Türk ihracatçıları, yıllık 5,5 milyar dolarlık ithalat yapan Afrika ülkesi Senegal’i hedef pazar olarak belirledi. Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamada; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin “Türk Günü”ne katılımının etkinliği daha anlamlı kıldığını ifade edildi. Türkiye’nin Senegal’e 2016 yılında 154 milyon dolarlık ihracat yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, “2017 yılının Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 56’lık ihracat artış hızı yakaladık. 2016 yılının 11 aylık döneminde 136 milyon dolar olan ihracatımızı 212 milyon dolara yükselttik. Afrika, Türk ihracatçısı için keşfedilmeyi bekleyen bakir bir pazar. Orta ve uzun vadede ihracatımızın daha da artması için bu tür etkinliklere devam etmeliyiz” görüşlerine yer verildi.


Ege İhracatçı Birlikleri’nin organize ettiği “Türk Günü”ne Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Senegal Ticaret, Tüketim, Yerel Ürünleri Teşvik ve Kobiler Bakanı Alioune Sarr ile birlikte katıldı. Türkiye ve Senegal arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Senegal Ticaret, Tüketim, Yerel Ürünleri Teşvik ve Kobiler Bakanı Alioune Sarr’ın başkanlıklarında Türkiye-Senegal İş Forumu yapıldı. İş Forumu sonrasında fuar alanında Türk Günü’ne gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, başarılı organizasyon için Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz nezdinde Ege İhracatçı Birliklerini tebrik etti.


Türk Günü’nde katılımcılara Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Halk Oyunları ekibi Türk halk oyunlarından program sundu. Osmanlı macuncusu Necip Ölmez, konuklara macun ve pamuk helva ikramında bulunurken, ebru sanatçısı Serhat Ay da özel bir performans sergiledi.


Türkiye standında, Türkiye’nin geleneksel lezzetleri kuru meyve, zeytin, zeytinyağı, Antepfıstığı, fındık, lokum, Türk kahvesi tadımları yaptırıldı, makarna, bulgur ve irmik tatlısı ikram edildi.


Türkiye, Afrika ülkesi Senegal’e 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde ihracatını yüzde 56’lık artışla 136 milyon dolardan 212 milyon dolara çıkarırken, demir-çelik sektörü yüzde 104’lük rekor artışlı 2016 yılının 11 aylık döneminde 34 milyon dolar olan ihracatını 69 milyon dolara yükseltti. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü 33 milyon dolarlık ihracatla Senegal’e ihracatta ikinci sırada yer alırken, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 26 milyon dolarlık tutarla zirvenin üçüncü basamağında yer buldu. Bu sektörleri 18 milyon dolarlık ihracatla elektrik, elektronik ve hizmet sektörü ve 12 milyon dolarlık dışsatımla otomotiv endüstrisi sektörü izledi.




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