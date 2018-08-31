"Seninle başım dertte" Çeşme’de sahnelendi

Başrollerinde Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin ile Toprak Sağlam, Suna Keskin ve İsmail Düvenci gibi isimlerin yer aldığı müzikal, 80’li yılların rengarenk eğlenceli ve romantik zamanlarını nostaljik sahnelerle anlatıyor. Sanatseverler, müzikal gösteriye büyük ilgi gösterirken, gösteri öncesi sanatçı Selami Şahin, eşi Didem ve oğlu Lider ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zafer Bayramı mesajı verdiler

Çeşme’deki gösterinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi nedeni ile, Şahin ailesi açıklamalarına Zafer Bayramı’nı kutlayarak başladı. Sanatçı Selami Şahin, "Ne mutlu Türk’üm, Atatürkçüyüm diyene. Atatürk, gerçekten erişilmez bir liderimiz. Bayramımız hepimize mübarek olsun" dedi.

"Seninle başım dertte" müzikalinin oğlu Lider Şahin’in kendi projesi olduğunu açıklayan Selami Şahin, "Bana projesini anlattı. ’Süper’ dedim; çünkü yalnız tiyatro veya müzikal değil, müzikal ve tiyatro. Oyunu birçok arkadaşım izledi. Ertesi gün bana telefon açarak; ’İnanılmaz güzel bir proje. Hem tiyatro, hem müzikal. İkisini aynı anda yaşıyoruz" dediler. Yapılmamışı yapmak çok önemli. Bu tür projelerin farklı olanları da yapılacaktır" diye konuştu.

Lider Şahin ise, "Şüphesiz Atatürk’ü saygıyla anıyoruz" derken, Didem Şahin de, "Bütün gençlerin milli bayramlarımıza sahip çıkmasını istiyorum" diyerek görüşünü belirtti.

Lider Şahin, Türkiye’de böyle bir eksiklik olduğu için bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Projeyle ilgili iki senedir konuşularak, toplantılar yapılıyordu. Üzerinde çok çalıştık. Kadromuzu topladık. Çok önemli ustalar, oyuncu arkadaşlarımızla beraber oyunlarımıza ve turnelerimize başladık. Çok güzel tepkiler aldık. Herkes mutlu. Çok güzel mesajlar atıyorlar. Çeşme’den sonra, Ayvalık, Altınoluk ve Bursa’da sahneye çıkacağız. 13 Eylül’de İzmir Fuarı’ndayız. İzmir Fuarı’ndan sonra kapalı salonlara geçeceğiz. Uzun soluklu bir oyun olacak. Oynadığımız oyun, 80’leri konu alıyor. Oyunda, aşk, sevgi, tutku, heyecan gibi, aslında günümüzde kaybettiğimiz duygular yer alıyor" diye aktardı.