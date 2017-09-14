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14 Eylül 2017 11:21

Sepsis’e karşı savaşta farkındalık vurgusu

Dünya Sepsis Günü’nde konferans veren Sepsis Eğitmeni Uzm.

Sepsis’e karşı savaşta farkındalık vurgusu

14 Eylül 2017 11:21

Dr. Zeki Tuncel Tekgül, Sepsis hastalığına karşı savaşta sağlık personelinin ve halkın farkındalığının büyük önem taşıdığını belirtti.



Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği Başasistanı ve aynı zamanda Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) Sepsis Eğitmeni Uzm. Dr. Zeki Tuncel Tekgül, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü’nde Sağlık Bakanlığının desteği ile TYBD tarafından hazırlanan bir konferans verdi. Konferansa 200’e yakın sağlık personeli katıldı. Sepsis’e karşı savaşta sağlık personelinin ve halkın farkındalığının büyük önem taşıdığını söyleyen Uzm. Dr. Zeki Tuncel Tekgül, hastalıkla ilgili olarak tüm sağlık personelinin ve halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.



"Sağlık çalışanları Sepsis konusunda eğitilecek"


Uzm. Dr. Tekgül, “Tanı ve tedavinin gecikmeden yapılabilmesi ve böylelikle Sepsis görülme sıklığı ile Sepsis nedeniyle ölümlerin azaltılabilmesi için halkın farkındalığı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle basının konuyu gündeme alması ve gündemde tutması büyük önem taşımaktadır” dedi. Cenevre’de mayıs ayında düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda, Sepsis’in önemli hastalıklar listesine alındığının önemini vurgulayan Uzm. Dr. Zeki Tuncel Tekgül şöyle devam etti: “Cenevre’deki kurulda hastalığa karşı bazı kararlar alındı. Sağlık çalışanları Sepsis konusunda eğitilecek, halkın farkındalığı artırılacak, antibiyotik direnci artışı önlenecek ve hatta azaltılacak. Sepsis’in önlenmesi, tanısı ve tedavisi üye ülkelerin sağlık sistemlerinin önemli bir parçası haline getirilecek.”



Belirt ve bulguları sıraladı


Sepsis hastalığının belirti ve bulgularını sıralayan Uzm. Dr. Zeki Tuncel Tekgül, birçok belirti ve bulgunun farklı kombinasyonlarla bir araya gelmesi ile belirti verdiğinin altını çizdi. Uzm. Dr. Tekgül, “Sepsis, bir enfeksiyon hastalığı sonucunda ortaya çıktığından öncelikle enfeksiyona bağlı belirtiler olur. Buna ek olarak; titreme, ateş veya vücut ısısı düşüşü, rahatsızlık hissi veya ağrı, nemli veya terli cilt, nefes alıp vermede sıkıntı, kalp hızı artışı, idrar çıkışının olmaması gibi belirtiler vardır” diye konuştu.




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