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Serkan Kaya'dan müzik ziyafeti

Arabesk ve fantazi müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, Ege Bölgesi’ndeki hayranlarıyla buluşuyor.

Arabesk ve fantazi müziğin güçlü sesi Serkan Kaya, Ege Bölgesi'ndeki hayranlarıyla buluşuyor.



Magellan Travel Group'un düzenlediği konser 27 Ekim Cumartesi gecesi Kuşadası'ndaki Pinebay Holiday Resort'da gerçekleşecek. Serkan Kaya, eski ve yeni albümünden şarkılarını sevenleri için seslendirecek. Üç saat boyunca sahnede kalacak olan Kaya, özel hazırladığı repartuarıyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak. Gecenin biletleri konaklama ve yemek, her şey dahil 349 TL.'den başlayan fiyatlarla www.magellangala.com adresinden satışa sunuldu.

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