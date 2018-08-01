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01 Ağustos 2018 11:44

Sertab Erener, Aliağa’da hayranları ile buluşacak

Güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla Türk pop müziğinin en iyi kadın sanatçıları arasındaki yerini alan Sertab Erener, Aliağa’da hayranları ile buluşacak.

Sertab Erener, Aliağa’da hayranları ile buluşacak

01 Ağustos 2018 11:44


Etkileyici sesinin yanı sıra sahne hakimiyetiyle de dikkat çeken ünlü sanatçı 4 Ağustos Cumartesi günü saatler 21.30’u gösterdiğinde Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda Aliağalıların karşısına çıkacak.


Benzeri olmayan müzik kariyerinde bu güne kadar beş milyona yakın albüm satan, sayısız ödül alan, opera’dan pop’a kadar bir çok müzik türünü kapsayan ses yeteneği ve olağanüstü sahne performansı sayesinde Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Sertab Erener, Aliağa Belediyesi’nin ‘Yaz Konserleri’ kapsamında sahne alacak.


2003 yılında Letonya’nın başkenti Riga’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda ülkemizi temsil eden Sertab Erener, “Everyway That I Can” adlı parçasıyla birinci seçilmişti.




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