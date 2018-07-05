Sertleşme problemi bu uyarılarla çözümsüz değil

Dr. Evren Işık, erkek cinsel işlev bozuklukları arasında erken boşalmadan sonra en sık görülen işlev bozukluğu olan sertleşme problemine neden olan 4 alışkanlık hakkında açıklamalarda bulunarak, "Faktörler kimi zaman metabolik hastalıklardan kaynaklı olabilirken kimi zaman salt psikolojik etkenlere de dayanabilir" dedi.

Üroloji ve Androloji Uzmanı Op. Dr. Evren Işık, sertleşme problemine neden olabilecek faktörlere değindi. Medikal ilaçlarla, şok dalga tedavisi (ESWT) ve penil implantlarla tedavi edilebilen sertleşme probleminin psikolojik ve fiziksel nedenleri olabildiğini belirten Op. Dr. Evren Işık, "Sertleşme problemi günümüzde yaygınlıkla görülen erkek kaynaklı cinsel işlev bozukluğudur. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra görülme sıklığı artan bu sorunun ortaya çıkmasına neden olabilen çeşitli faktörler bulunur. Bu faktörler kimi zaman metabolik hastalıklardan kaynaklı olabilirken kimi zaman salt psikolojik etkenlere de dayanabilir" dedi.

Yaşam tarzı unsurları da etkili oluyor

Op. Dr. Evren Işık, "Sertleşme sorunu ile ilgili benden destek isteyen hastalarda sertleşme problemine yol açan faktörleri araştırarak tedavi sürecini başlatıyorum; ancak yaptığım muayeneler ve test sonuçları doğrultusunda sertleşme problemine yaşam tarzı ile ilgili unsurların da neden olabileceği gerçeğiyle çok sık karşılaştığımı hatırlatmak istiyorum. Kişi yaşam tarzında küçük değişiklikler yaparak sertleşme problemine yakalanma riskini azaltabilir. Bu nedenle bu konuda farkındalığın artması hem erkeklerin hem de kadınların mutlulukları için önem arz etmektedir" ifadesinde bulundu.

Cinsel hayatı da etkiliyor

Sertleşme problemine hayat tarzının neden olabileceğinin altını çizen Op. Dr. Evren Işık, özellikle hareketsiz bir hayat yaşayan, sigara içen ve fazla kilolu olan erkekleri uyardı. Işık, "Sertleşme problemine en sık yol açan nedenlerden biri damar hastalıklarıdır. Bu nedenle hareketsiz bir hayat süren ve fazla kilosu olan erkeklerde sertleşme problemi oluşma riski ciddi oranda fazlalaşır. Kan damarlarının sağlıklı olması için erkeklerin aktif bir yaşantı benimsemesi, obeziteden korunması, sağlıklı beslenmesi, aynı zamanda yüksek dozda alkol ve sigara gibi alışkanlıklardan uzak durması gerekir. Hazır yeri gelmişken sigara kullanımının sertleşme problemine olan etkisinden de bahsetmek istiyorum. Uzun süreli sigara kullanımı penis damarsal sistemine zarar verir. Kişi spor yaparak hareketli bir yaşam sürse, ideal kilosunda olsa ve hatta yüksek dozda alkol kullanmasa dahi sadece sigara içerek cinsel hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Sertleşme sorunu yaşayan ve sigara kullanan kişiler mutlaka sigarayı bırakmalıdır" dedi.

Çözümsüz değil

Sertleşme problemi yaşayan erkeklerin genellikle bu konu ile ilgili karamsar bir tutum sergilediklerini söyleyen Evren Işık, şöyle devam etti:

"Sertleşme problemi kesinlikle hafife alınmamalıdır. Hem cinsel mutluluk hem de genel sağlık durumu gözetildiğinde sertleşme problemini sıklıkla yaşayan erkeklerin Androloji uzmanlarına başvurmaları gerekir. Sertleşme problemi farklı bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Bu ihtimal kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Üstelik bu sorunun çözümü düşünüldüğü kadar zor da değildir. Sertleşme problemi yaşayan hastalar öncelikle detaylı tetkiklerden geçirilerek sertleşme sorununa yol açan fiziksel bir durumun olup olmadığı anlaşılır. Nedenler ortaya çıkarılınca kişinin yaşı, genel sağlık durumu ve beklentileri göz önünde bulundurularak farklı tedavi seçenekleri uygulanabilir. Bu aşamada sertleşme problemine neden olan temel unsur psikolojik kökenliyse hastalarımıza farklı tedavi seçenekleri de önerilebilir."