Servis hosteslerinden mezuniyet tepkisi

Hazırladıkları dilekçeyi valiliğe sunan hostesler, Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin, İzmir’de ise 5 bin servis hostesinin ilkokul mezunu oldukları için işsiz kalacağını söyledi.

Okul servis araçlarına ilişkin yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte, okul servis araçlarındaki rehber personelin ise 22 yaşını doldurmuş olması ve en az lise mezunu olması hükme bağlandı. Uzun yıllar bu mesleği icra eden ilkokul mezunu servis hostesleri, işsiz kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Servis hostesleri, Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin, İzmir’de ise 5 bin servis hostesinin ilkokul mezunu oldukları için işsiz kalacağını belirtti.

“Hepsi işsiz”

Konak Meydanı’nda toplanan servis hostesleri adına konuşan Ayben Bağcı, “Alperen Sakin’in vefatından sonra servis hostesleri suçlandı. Ancak hata servis hostesinden kaynaklanmıyordu. Olaydan sonra yayınlanan yönetmelik nedeniyle şu anda ilkokul mezunu arkadaşlarımız bu işi yapamayacak. Yönetmeliğe göre 22 yaşını aşmış en lise mezunu olanlar bu işi yapabilecek. Biz işsiz kaldık. Şimdi gereken yerlere müracaatlarımızı yapacağız, dilekçelerimizi vereceğiz. Bu işte 20 yıldan bu yana çalışan var ama şimdi hepsi işsiz. Şirketler de eğitim-öğretim dönemi başlamadan şimdi sertifikalı, lise mezunu arıyor” dedi.

“Çocuklarımızı elimizden almasınlar”

Tümay Sınıksaran ise, servis hostesi olmak için kendilerinin de geçmiş dönemlerde kursa gittiklerini belirterek, “Kursu başarı ile geçtik. Şimdi lise mezunu şartı aranıyor ve sertifika veriliyor. Biz bu sertifikaları alamıyoruz. Lise mezunu kişi zaten bu işi yapmaz. Biz günde 27 liraya çalışıyoruz. ‘Ev hanımları eve katkıda bulunsun’ diyorlarsa önümüze taş koymasınlar. Ben buradan kazandığımla çocuğuma çeyiz alıyordum. Servisteki çocuklarla ilgilendiğim kadar kendi çocuklarımla belki ilgilenmemişimdir. Bize bir diploma için sınır koymasınlar. Yasanın değişmesini istiyoruz. Bizim dönemimizde zorunlu eğitim ilkokulu kapsıyordu. İlkokul mezunuyum diye kendimi eve mi kapatayım? İlkokul mezunu meclise giriyorsa, sırf ilkokul mezunuyuz diye çocuklarımızı elimizden almasınlar” diye konuştu.

“Bu işi diploma değil, sevgi yapıyor”

Gülçin Savaş isimli servis hostesi, “Bu işi 17 yıldır sevgi ile yapıyorum. 22 yaşında biri, sadece lise mezunu ve belgesi var diye bu işi mi yapacak? Bu iş gönül işidir. Ben iki çocuğumu bu mesleği yaparak büyüttüm. Bu işi diploma değil, sevgi yapıyor” derken, Tülay Alpak da, “Ben yetim maaşıyla geçindiğim için bu işe başvurmuştum ama şimdi lise mezunu şartı arandığı için çalışamayacağım. Gelirim 450 lira, bu işte de 500 lira alıyordum. Şimdi biz ne yapalım?” dedi.