Servis minibüsünde fenalaşan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, yaşlı bir adam şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs firmasının servis minibüsünün içerisinde kalp krizi geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, bugün saat 00.30 sırlarında Üçyol Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs firmasının servis minibüsüne binen 66 yaşındaki Asil Dorman, Otogar'dan Üçyol Meydanı'na geldi. Otobüs içerisindeki yolcular otobüsten indiği sırada, Dorman henüz belirlenemeyen bir nedenle fenalaştı. Dorman'ı gören diğer yolcular durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dorman'ın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahelenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Dorman, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dorman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.