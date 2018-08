Servisçilerden yönetmelik açıklaması

İçişleri Bakanlığının okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Buna göre, okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2019 olarak belirlendi. Ayrıca, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğuna ilişkin süre ise 3 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, konu ile ilgili basın toplantısı düzenleyerek ertelenen üç maddenin zaten uygulanabilirliğinin olmadığını ifade etti. Bostancı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek acilen yeni bir yönetmelik üzerinde çalışması gerektiğini kaydetti.

"Dünyanın hiçbir yerinde olmayan yaptırımlar"

Sürecin, servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’in ölümünden sonra başladığını hatırlatan Bostancı, "Olayın ardından bir takım tedbirler alındı. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ancak şunu da belirtmemiz gerekiyor; Alperen’in ölümü olayıyla servisçi esnafının uzaktan yakından alakası yok. Bu taşımacılık korsan bir taşımacılıktı. Bu olaydan sonra bir takım çalışmalar yapıldı. Daha sonra haberimiz olmasa önümüze bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmeliğin uygulanabilirliğinin olmadığını izah ettik. O yönetmelikte, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir takım yaptırımlar geldi. Biz yetkili birimlere durumu anlatmaya çalıştık. Milli Eğitim Bakanımızla görüştük ve üç madde bir yıl ertelendi" dedi.

"Uygulanabilirliği mümkün değil"

1 Ocak tarihinden Ağustos ayına kadar Türkiye’de okul servis aracı üretilmediğini, dolayısıyla ertelenen maddelerin uygulanmasının mümkün olmadığını kaydeden Bostancı, "Bu konuda bakanlıklarla konuştuk. Bunun uygulanabilirliğinin mümkün olmadığını söyledik. Üç noktalı emniyet kemeri, önü boş alanlarda kullanılır. Şehirlerarası otobüslerde de dünyanın her yerinde emniyet kemerleri iki noktalıdır. Sensör konusunda da her koltuğa bir imalatın yapıldığını ve araçlar yeni olduğundan dolayı yapılacak en ufak bir elektrik kaçağı veya ters bağlanmada araçlarımızın hepsinin beyinlerinin hasar göreceğini, garanti kapsamı dışında kalacağını unutmamak gerektiğini izah ettik. Rehber personelimiz eve şoför arkadaşımız zaten eğitim almışsa, bunun gereksiz olduğunu, illa bir sensör olacaksa bunun bir hareket sensörü ile de bu sistemin yapılabileceğini anlattık. Kamera konusunda da olay olduktan sonra onu seyretmişiz hiçbir anlamı yok. Çocuklarımızın can güvenliği her şeyin önünde gelir. Kameradan ziyade veli ve okulla veri iletişim sisteminin kurmamız lazım. Servis geliyor, çocuk servise bindi, çocuk okula vardı bilgisi verilir. Hatta derse girip girmediği yönünde de veliye mesaj gider. Dönüşte de aynı şekilde veliye bilgi verilir. Engelleyici tedbirler almak işimizi kolaylaştırır" diye konuştu.

"Bir milat belirlensin, fabrikasyon araçlar bu şekilde çıksın"

Ertelenen üç maddenin belirlenen süre sonunda zorunlu olması halinde fabrikalara talimat verilmesi ve servis araçlarının yönetmeliğe uygun şekilde üretilmesi gerektiğini ifade eden Bostancı, şöyle devam etti:

"Ancak eski araçlarımıza bunların tadilat yapılarak takılmasını istemiyoruz. Bu beraberinde bir takım sorunlar getirecektir. Mesela Almanya’da tehlikeli madde taşıyan araçlar için yeni yönetmelik çıkmış ve geçiş dönemini 18 yılda yapmışlar. Biz diyoruz ki; bir milat belirlensin, fabrikasyon araçlar bu şekilde çıksın. Dünyanın her yerinde örnekleri var. Araçlarımızı yenilememiz için bize de bir takım pozitif ayrımcılıklar yapsın, örneğin KDV muafiyeti yapılsın. Biz bu özellikte araçlardan alırız. Dünyada öğrenci servis taşımacılığının ne şekilde yapıldığını araştıralım, ilgili bakanlıklar da araştırsın. Oturalım ve uygulanabilir bir yönetmelik hazırlayalım."

Bostancı, zaten eğitim almış olan servis rehberlerinde 22 yaş ve lise mezuniyeti zorunluluğunun da ortadan kalkması gerektiğini, İzmir’de çalışacak servis rehberini güçlükle bulabildiklerini de sözlerine ekledi.