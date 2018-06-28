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28 Haziran 2018 16:24

Serviste unutulan Alperen davası 19 Temmuz’a ertelendi

İzmir’de 3 yaşındaki Alperen Sakin’in okul servisinde unutularak ölmesine ilişkin görülen dava, karar öncesi son savunma yapmaları için ek süre verilmesiyle 19 Temmuz’a ertelendi.

Serviste unutulan Alperen davası 19 Temmuz’a ertelendi

28 Haziran 2018 16:24


İzmir Çiğli’de 15 Ağustos 2017 tarihinde serviste unutulan ve aracın içerisinde saatlerce kaldıktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin ile ilgili davaya devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya Alperen’in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin’in yanı sıra acılı ailenin avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Tamer İ., tutuksuz sanıklar Arzu G. ve Dilara G. mahkemede hazır bulunurken, Yurdagül İ. ise SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.


Duruşmada sanık avukatları bilirkişi raporlarını kabul etmediklerini, alanında uzman yeni bir bilirkişi heyetinin görevlendirilmesini talep ederken, mahkeme talebi esasa etkili olmayacağı gerekçesiyle reddetti. Ardından mahkeme heyeti her iki taraf vekillerine esasa hakkında beyanlarını bildirmeleri için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.



"Biz evladımızın derdindeyken birileri mal satma derdindeydi"


Duruşma sonrası açıklama yapan Alperen’in babası Serkan Sakin ise "Sanıklar hakkında ne kadar taksirle adım öldürme suçundan dava açılmış ise de sanıkların birbirleri ile ilgili çelişkili ve yalan ifadeleri, olay yerine ait hard disklerin bilinçli ve olaydan hemen sonra silinmesi, olay görüntüsünün bulunmaması suretiyle delillerin karartılması, adli tıp raporundaki tespitler ve birçok nedenlerle Alperen Sakin, okul içerisinde kasten öldürme ihmalinden hareketle öldürülmüştür. Ezberler bozuluyor. Sanıkların başından beri ifadelerini değiştirmeleri, çelişkili ifadeler kullanmaları, olay meydana gelir gelmez suç delillerini ortadan kaldırmaları, kamera kayıtlarını sökmeleri ve saat 08.00 ile 17.00 arasındaki görüntüleri sildirmişlerdir. Yasal mevzuat hükümlerine aykırı davranarak, her iki aracı da Yurdagül İ.’nin babasına cezaevinden vekalet vermeleri suretiyle yakın bir akrabalarına satmaları. Biz evladımızın derdindeyken birileri mallarını satma delil karartma derdindeydi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden Alperen’ne ait şortun bulunması, ölümle sonuçlanan bu olayın araştırılması vuku bulmaktadır. Bu hususlar adli tıp raporunda açıkça görülmektedir" dedi.



"Çocuğum belki yaşayacaktı, acil servisi aratmamışlar”


Alperen’in ölümünde ihmal olduğunu vurgulayan baba Sakin, "Sanıkların ilk uyku odasında vefat ettiğini kabul edip sonra değiştirmeleri, hastane kayıtlarına intikal eden beyanlar, uzun bir süre sanık Yurdagül’ün gelmesini bekleyerek belki o anda çocuğun ölmesine yol açmış olmaları. Sanık tarafından 112 acil servise haber verilmesine engel olunması. Burada telefon elinden alınmış ve sakın arama denmiştir. Belki benim çocuğum yaşayacaktı. Çocuğumun üzerine kova ile su dökülmüştür; bir kalp masajı yapılmadı, ilk yardım yapılmadı. En yakın devlet hastanesine götürmek yerine en uzaktaki hastane seçildi. En yakın devlet hastanesinde çünkü polis var" diye konuştu.


Alperen’in annesi Buket Sakin oğlunu kaybettiği gece yazdığı şiiri gözyaşları içinde okudu.


Sen mi çok üzüldün yoksa ben mi


Bir türlü bilemedim oğlum


Giydiğin o bembeyaz kefen mi?


Ardından bende giyemedim oğlum


Azıcık kokun kalmış parkanda


İki kardeş bıraktın arkanda


Delirdi bu baban Serkan da


Bir halta yarayamadım oğlum


Gözlerim yaşlı kalbim yorgun


Dünya dönüyor ya gönlüm kırgın


Rüya yok ki uyku dargın


İstedim de göremedim oğlum


Ansızın habersiz böyle


Bırakıp gitmek var mıydı söyle


O kokulu gıdığından şöyle


Doyunca öpemedim oğlum


Bu acıya bulunmazmış ilaç


Ateşlerde yüzdüm kulaç kulaç


Hayalde olsa kollarını bana aç


Adam gibi seni saramadım oğlum


Gel yapma hadi güzel huylum


Kocaman adamsın minik boylum


Kulaklarımı yırtan bu sela senin mi oğlum


Bu saklambaçta biter bir gün gelip sobelerim seni yavrum


Masal gibi bir varmış bir yokmuş


Ciğerim yandı paşam bu nasıl kormuş


Ölüm kolayda dayanmak çok zormuş


Onda da bir halta yaramadım oğlum


Alperenim minik erkeğim paşam


Ağır mı geldi dünyada yaşam


Şimdi hasretle kabrine koşan


Baban yanında yatamadı oğlum



“Seçimler bitti konu çocuklarımız olsun”


Sakin ailesine destek vermek amacıyla duruşmayı takip eden ve kamuoyunda Saadet Öğretmen olarak bilinen Saadet Özkan ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Aramızda olmayan Alperen için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Konuşacak kelime bulamıyorum. Çocuklar ölmesinler, çocuklar parklarda oynasınlar, ihmal edilmesinler, istismar edilmesinler. Çocuklar için yasalar çıksın, çocuklar vatandır, çocuklarımızı koruyalım. Seçimler bitti artık konu çocuklarımız olsun. İhtisas mahkemeleri kurulsun. Aylarca celseler sürmesin, artık canımız yanmasın, yakılmasın" ifadelerini kullandı.



Olay


Çiğli’nin Köyiçi Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokuluna götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.’ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. İddiaya göre, serviste uyuyan Alperen’i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen’in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen’in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen’in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen’in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen’in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı.




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