Serviste unutulan Alperen davası 19 Temmuz’a ertelendi

İzmir Çiğli’de 15 Ağustos 2017 tarihinde serviste unutulan ve aracın içerisinde saatlerce kaldıktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin ile ilgili davaya devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya Alperen’in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin’in yanı sıra acılı ailenin avukatları katıldı. Tutuklu sanıklardan Tamer İ., tutuksuz sanıklar Arzu G. ve Dilara G. mahkemede hazır bulunurken, Yurdagül İ. ise SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

Duruşmada sanık avukatları bilirkişi raporlarını kabul etmediklerini, alanında uzman yeni bir bilirkişi heyetinin görevlendirilmesini talep ederken, mahkeme talebi esasa etkili olmayacağı gerekçesiyle reddetti. Ardından mahkeme heyeti her iki taraf vekillerine esasa hakkında beyanlarını bildirmeleri için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.

"Biz evladımızın derdindeyken birileri mal satma derdindeydi"

Duruşma sonrası açıklama yapan Alperen’in babası Serkan Sakin ise "Sanıklar hakkında ne kadar taksirle adım öldürme suçundan dava açılmış ise de sanıkların birbirleri ile ilgili çelişkili ve yalan ifadeleri, olay yerine ait hard disklerin bilinçli ve olaydan hemen sonra silinmesi, olay görüntüsünün bulunmaması suretiyle delillerin karartılması, adli tıp raporundaki tespitler ve birçok nedenlerle Alperen Sakin, okul içerisinde kasten öldürme ihmalinden hareketle öldürülmüştür. Ezberler bozuluyor. Sanıkların başından beri ifadelerini değiştirmeleri, çelişkili ifadeler kullanmaları, olay meydana gelir gelmez suç delillerini ortadan kaldırmaları, kamera kayıtlarını sökmeleri ve saat 08.00 ile 17.00 arasındaki görüntüleri sildirmişlerdir. Yasal mevzuat hükümlerine aykırı davranarak, her iki aracı da Yurdagül İ.’nin babasına cezaevinden vekalet vermeleri suretiyle yakın bir akrabalarına satmaları. Biz evladımızın derdindeyken birileri mallarını satma delil karartma derdindeydi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemeden Alperen’ne ait şortun bulunması, ölümle sonuçlanan bu olayın araştırılması vuku bulmaktadır. Bu hususlar adli tıp raporunda açıkça görülmektedir" dedi.

"Çocuğum belki yaşayacaktı, acil servisi aratmamışlar”

Alperen’in ölümünde ihmal olduğunu vurgulayan baba Sakin, "Sanıkların ilk uyku odasında vefat ettiğini kabul edip sonra değiştirmeleri, hastane kayıtlarına intikal eden beyanlar, uzun bir süre sanık Yurdagül’ün gelmesini bekleyerek belki o anda çocuğun ölmesine yol açmış olmaları. Sanık tarafından 112 acil servise haber verilmesine engel olunması. Burada telefon elinden alınmış ve sakın arama denmiştir. Belki benim çocuğum yaşayacaktı. Çocuğumun üzerine kova ile su dökülmüştür; bir kalp masajı yapılmadı, ilk yardım yapılmadı. En yakın devlet hastanesine götürmek yerine en uzaktaki hastane seçildi. En yakın devlet hastanesinde çünkü polis var" diye konuştu.

Alperen’in annesi Buket Sakin oğlunu kaybettiği gece yazdığı şiiri gözyaşları içinde okudu.

Sen mi çok üzüldün yoksa ben mi

Bir türlü bilemedim oğlum

Giydiğin o bembeyaz kefen mi?

Ardından bende giyemedim oğlum

Azıcık kokun kalmış parkanda

İki kardeş bıraktın arkanda

Delirdi bu baban Serkan da

Bir halta yarayamadım oğlum

Gözlerim yaşlı kalbim yorgun

Dünya dönüyor ya gönlüm kırgın

Rüya yok ki uyku dargın

İstedim de göremedim oğlum

Ansızın habersiz böyle

Bırakıp gitmek var mıydı söyle

O kokulu gıdığından şöyle

Doyunca öpemedim oğlum

Bu acıya bulunmazmış ilaç

Ateşlerde yüzdüm kulaç kulaç

Hayalde olsa kollarını bana aç

Adam gibi seni saramadım oğlum

Gel yapma hadi güzel huylum

Kocaman adamsın minik boylum

Kulaklarımı yırtan bu sela senin mi oğlum

Bu saklambaçta biter bir gün gelip sobelerim seni yavrum

Masal gibi bir varmış bir yokmuş

Ciğerim yandı paşam bu nasıl kormuş

Ölüm kolayda dayanmak çok zormuş

Onda da bir halta yaramadım oğlum

Alperenim minik erkeğim paşam

Ağır mı geldi dünyada yaşam

Şimdi hasretle kabrine koşan

Baban yanında yatamadı oğlum

“Seçimler bitti konu çocuklarımız olsun”

Sakin ailesine destek vermek amacıyla duruşmayı takip eden ve kamuoyunda Saadet Öğretmen olarak bilinen Saadet Özkan ise gözyaşlarına hakim olamayarak, "Aramızda olmayan Alperen için adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Konuşacak kelime bulamıyorum. Çocuklar ölmesinler, çocuklar parklarda oynasınlar, ihmal edilmesinler, istismar edilmesinler. Çocuklar için yasalar çıksın, çocuklar vatandır, çocuklarımızı koruyalım. Seçimler bitti artık konu çocuklarımız olsun. İhtisas mahkemeleri kurulsun. Aylarca celseler sürmesin, artık canımız yanmasın, yakılmasın" ifadelerini kullandı.

Olay

Çiğli’nin Köyiçi Mahallesi’nde 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket-Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokuluna götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.’ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak okula girdi. İddiaya göre, serviste uyuyan Alperen’i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen’in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen’in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine okul servisine bakan görevliler, minik Alperen’in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde gerçeği saklayarak, Alperen’in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak olayı aydınlattı. Alperen’in kreş servisinde unutulduğu için öldüğü ortaya çıkarıldı.