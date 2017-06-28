Sevgilisi ile birlikte hayat arkadaşını öldürdü

(50) tutukladı. Zengi ifadesinde, Ölker’i öldürmeyi uzun bir zamandır planladığını ve öldürdükten sonra cesedini evinin banyosunda sakladığını itiraf etti.

Olay, geçen cumartesi günü Yeni Şakran Mahallesi Gazi Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bedran Ölker’le birlikte yaşadığı öğrenilen Neslihan Zengi ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Turgay T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölker’i öldüren Zengi ve Turgay T., olay sonrası cesedi evin banyosuna taşıyarak sakladı. Olaydan bir gün sonra Turgay T., cesetten kurtulmak için malzeme alacağını söyleyerek evden ayrıldı. Fakat Turgay T. geri dönmeyince Neslihan Zengi, bir yakınından yardım istedi. Zengi’nin bu talebi üzerine korkan yakını, durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri, Zengi’nin evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Zengi, ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakoluna götürüldü.

Cesedi parçalamak için kesici alet almaya gitti

Karakolda sorgulanan Zengi, cinayeti uzun zamandır planladığını ve iki aydır görüştüğü Turgay T.’nin gece eve gelerek cinayeti işlediklerini itiraf etti. Ayrıca, cinayetten sonra cesedi duşa kabine kaldırdıklarını, evden dışarı taşımak için büyük bir bavul aldıklarını, Turgay T.’nin parçalamak için kesici alet alacağını söyleyerek evden ayrıldığını, ancak geri dönmediğini anlattığı öğrenildi.

Zengi’nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen Jandarma ekipleri, İzmir’in Buca ilçesinde Turgay T.’yi kıskıvrak yakaladı. Öte yandan, evde yapılan incelemeler sonucunda kan izlerinin silinerek gizlenmek istediği belirlendi. Ayrıca, cinayetle ilgili galerici olduğu öğrenilen G.G. isimli bir şahıs da gözaltına alındı. Öldürülen Bedran Ölker’in otomobilini satmak için Neslihan Zengi ile anlaştığı öne sürülen G.G.’nin cinayeti bilmesine rağmen Jandarmaya bildirmediği tespit edildi.

İşlemlerinin adından adliyeye sevk edilen zanlılardan Neslihan Zengi ve Turgay T. tutuklanırken, G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.