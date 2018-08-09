Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 14:16

Sevilen grup Zakkum İzmir’de konser verecek

Türk Rock müziğinin sevilen grubu Zakkum, İzmir’de bir konser vererek hayranlarına unutulmaz gün yaşatacak.

Sevilen grup Zakkum İzmir’de konser verecek

09 Ağustos 2018 14:16


1999 yılında Ankara’da Raindog ismiyle müzik hayatlarına başlayan; vokalde Yusuf Demirkol, elektro gitarda Salih Eren Parlakgümüş, bas gitarda Ali Emre Yılmaztürk ve davulda Cem Senyücel’in yer aldığı Rock müziğin alternatif grubu Zakkum, İzmir Optimum’da sahneye çıkacak. 2007 yılında ilk albümleri Zehr-i Zakum’u çıkaran Rock müziğin alternatif grubu Zakkum, Optimum AVM’de bahçe konserleri kapsamında vereceği konserde hayranlarına keyifli dakikalar yaşatacak. 11 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’daki konserde sevilen grup, hayranlarından gelen istek parçaları da seslendirecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç