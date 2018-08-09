Sevilen grup Zakkum İzmir’de konser verecek

1999 yılında Ankara’da Raindog ismiyle müzik hayatlarına başlayan; vokalde Yusuf Demirkol, elektro gitarda Salih Eren Parlakgümüş, bas gitarda Ali Emre Yılmaztürk ve davulda Cem Senyücel’in yer aldığı Rock müziğin alternatif grubu Zakkum, İzmir Optimum’da sahneye çıkacak. 2007 yılında ilk albümleri Zehr-i Zakum’u çıkaran Rock müziğin alternatif grubu Zakkum, Optimum AVM’de bahçe konserleri kapsamında vereceği konserde hayranlarına keyifli dakikalar yaşatacak. 11 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30’daki konserde sevilen grup, hayranlarından gelen istek parçaları da seslendirecek.