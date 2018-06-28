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28 Haziran 2018 12:36

Seyir halindeki kamyon bilinmeyen bir nedenle alev aldı

İzmir’in Bergama ilçesinde İzmir-Çanakkale karayolunda seyir halinde bir kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Seyir halindeki kamyon bilinmeyen bir nedenle alev aldı

28 Haziran 2018 12:36


Olay, sabah saatlerinde E-87 İzmir-Çanakkale karayolunun Yenikent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir’den Bergama istikametine giden M.S. yönetimindeki 35 JY 195 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Kamyondan dumanlar çıktığını gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Yangında kamyon kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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