Seyit Mehmet Özkan sigaraya savaş açtı

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, hazırlayıcı kulüpleri olan Niğde Anadolu FK'da forma giyen bazı oyuncuların sigara içtiği gerekçesiyle kulübün lojmanlarını kapattı.

Yaptığı uygulamalarla adından sıkça söz ettiren Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, hazırlayıcı takımları olan Niğde Anadolu FK'da sigara içen bazı oyuncuların olduğunu açıkladı. Kulübün resmi sitesinden açıklamalarda bulunan Özkan, sigara içen oyuncuların kimler olduğunu söylemezken, birçok yaptırımda bulunacaklarını açıkladı. Başkan Özkan, “Lojmanlar kapatılacak, herkes kendine ev tutacak. Yemek de yok. Dışarıda fast food mu yerler, yoksa ikişer porsiyon döner mi yerler kendileri bilir. Lojmanın yanında yaptığımız fitness salonu kapatılacak ve orada bulunan malzemeler İzmir'e getirilecek. Bu sözlerim Altınordu için de geçerli. ‘Ben sigara içiyorum' diyen lojmanları boşaltacak ve nerede istiyorsa orada kalacak” ifadelerini kullandı.