Sezaryen doğumdan 7 saat sonra hayatını kaybetti

Aydemir’in ailesi yaşanan olaydan özel hastaneyi sorumlu tutarken, hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.

Geçen yıl meslektaşı Serhat Aydemir ile evlenen Pelin Aydemir, daha sonra hamile kaldı ve çocuk beklemeye başladı. Genç anne adayı, hamileliğin 33. haftasında rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede sezaryen yöntemiyle doğum yapmasına karar verilen Pelin Aydemir, dünyaya bir kız çocuğu getirdi. Ancak doğumdan yalnızca 7 saat sonra rahatsızlanan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pelin Aydemir’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Görece Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.