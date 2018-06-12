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12 Haziran 2018 19:03

Sezaryen doğumdan 7 saat sonra hayatını kaybetti

İzmir’de geçtiğimiz pazar günü sezaryen yöntemiyle kız bebek sahibi olan Pelin Aydemir (26), doğumdan 7 saat sonra hayatını kaybetti.

Sezaryen doğumdan 7 saat sonra hayatını kaybetti

12 Haziran 2018 19:03

Aydemir’in ailesi yaşanan olaydan özel hastaneyi sorumlu tutarken, hukuki süreç başlatacaklarını bildirdi.


Geçen yıl meslektaşı Serhat Aydemir ile evlenen Pelin Aydemir, daha sonra hamile kaldı ve çocuk beklemeye başladı. Genç anne adayı, hamileliğin 33. haftasında rahatsızlanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede sezaryen yöntemiyle doğum yapmasına karar verilen Pelin Aydemir, dünyaya bir kız çocuğu getirdi. Ancak doğumdan yalnızca 7 saat sonra rahatsızlanan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pelin Aydemir’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Görece Mezarlığı’nda toprağa verildi. Öte yandan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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