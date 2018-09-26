Sezon öncesi geleneksel yemek

Çeşme Belediyespor yöneticileri, teknik ekibi ve A futbol takımı, Çeşme Marina'daki bir restoranın her sezon öncesi verdiği geleneksel yemekte buluştu.

Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, Çeşme esnafının da takıma desteği devam ediyor. Takıma her sezon öncesinde yemek veren restoranın sahibi Arif Kabak, "Çeşme Belediyesporumuza, yeni sezonda başarılar diliyoruz. Bu sezonda şampiyonluğu göğüsleyeceklerine inanıyoruz. Takım şampiyon olduğunda, şampiyonluk yemeğini de biz vermek istiyoruz" dedi.

"Taraftarımız, futbolun tüm güzelliklerini izleyebilecek"

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, yemekte yeni sezon ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Çeşme'ye ve Çeşme Belediyespor'a yakışan ne varsa, elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu yıl, Çeşme Belediyesi'nce, yönetim kurulumuzla, Çeşme esnafımızla ve taraftarıyla Çeşme Belediyespor'a büyük destek var. Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odamız da kulübümüze destek veriyor. Master takımımıza yağmurluk yaptıracaklarını söylediler. Bu destekler, tüm Çeşmelilerin, Çeşme Belediyespor'a gönülden bağlı olduğunu gösteriyor. Bizler de, Çeşme Belediyespor'u; yerli hocalarımızla, yerli futbolcularımızla, bu işe gönül vermiş yönetim kurulumuzla başarıya götürmek için çok çalışıyoruz. Ama maçlar başlamadan, mücadele içine girmeden çok fazla bir şey söylemek istemiyoruz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim; maçlarımızı izlemeye gelen herkes, temaşa adına futbolun tüm güzelliklerini görebileceklerdir. Çeşmelilere bu futbol keyfini yaşatacak bir takım kurduğumuzu söyleyebilirim. Gençlerle tecrübeli futbolcuları bir araya getirmeye çalıştık. Çeşmelilere zevkli maçlar izleteceklerine inanıyorum. 12. adam taraftardır. Taraftarımızın kendi takımlarını centilmence destekleyeceklerine inanıyorum. Karşı takıma kesinlikle kötü tezahürat yapmayacaklardır. Bu takımı tüm Çeşmeliler için kurduk. Sporsever tüm Çeşmelilerin desteklerini bizden esirgemeyeceklerine inanıyoruz" diye çağrıda bulundu.

"Takımımız lige hazır"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara da bir açıklama yaparak, "Yeni sezon için yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Futbolcularımız da bu yoğun tempoya ayak uydurdular. Topbaşı yaptığımızdan bu yana 8 hazırlık maçı yaptık. İlk on gün kondüsyon daha sonra da ağırlık salonunda kuvvet çalışması yaptık. Hazırlık maçlarımız güzel geçti. Sadece sıkıntımız, turnuvalar sırasında 1-2 sakatlığımız oldu. Ciddi sakatlıklar yaşadılar. Yeni yeni düzelmeye başladılar. Belki ilk iki maça çıkamayabilirler. Önümüzde bir hazırlık maçı kaldı. Hafta sonunda Dikili Çandarlı ile oynayacağız. Sonrasında da sezon başlıyor. Fizik ve kondüsyon bakımından takımımız lige hazır. Çok çalıştılar. Amacımız, takımda aile birliği oluşturmaktı. Transfer olan arkadaşlarımız, takımımızla kısa zamanda bütünleştiler. Abi, kardeş, saygı, sevgi çerçevesinde birbirlerine bağlandılar. Transfer ettiğimiz tecrübeli abileri, yol gösterici oluyorlar. Alt yapıdan çıkardığımız futbolculara yardımcı oluyorlar. Bu beraberliğin lige yansıyacağına inanıyoruz. Aldığımız galibiyetlerle daha güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.

"Rakibe kendi sahamızda 1 puan bile vermemeliyiz"

Hedeflerinin BAL ligi olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Kara, "Bu hedefimize kademe kademe ulaşmamız gerekiyor. İlk maçımızı, 7 Ekim Pazar günü, Güzelbahçespor ile kendi sahamızda oynayacağız. İlk hedefimiz, bu maçta kendi sahamızdan galip ayrılmak. Kendi sahamızda, rakibimize değil üç puan, bir puan bile vermemeliyiz. Takımı, bir deplasman takımı haline getirmek istiyoruz. Bunu da ilk maçımızda göstereceğiz. Rakibe fırsat vermeden, hakimiyetin devamlı bizde olduğu bir takım taktiği üzerinde çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımızda, alt yapıdan gelenler dahil, bütün arkadaşlarımıza şans verdik. Zaman geldi, bir günde iki hazırlık maçı yaptık. Kafamızdaki takım 11'ini oluşturmaya çalışıyoruz. Ufak tefek sakatlıklar dışında bir sıkıntımız yok" diye kaydetti.

"Sol bek eksiğimiz var"

Kulüp yönetiminden bir transfer daha isteyeceklerini açıklayan Kara, "Sol bek mevkiinde bir eksiğimiz var. Transfer edilirse güzel olur. Olmazsa, 24 arkadaşımdan her biri, mevkisi olmasa bile, görev verdiğim sürece en iyi şekilde görevlerini yapacaklardır" şeklinde konuştu.

"Tüm Çeşme halkının desteğini bekliyoruz"

Teknik Direktör Hakan Kara, Çeşme esnafının her zaman takıma destek verdiğini belirterek, "Bizi güzel yemekleri ile motive ediyorlar. Ferdi Baba ailesine çok teşekkür ediyoruz. Tüm Çeşme esnafının her zaman yanımızda olduklarının farkındayız. Bütün taraftarları, bütün Çeşme Belediyespor sevdalılarını tribünlere davet ediyoruz. Bizi desteklemelerini istiyoruz. Mağlubiyette de, galibiyette de bize destek olsunlar. Sezon sonunda şampiyonluğu göğüsleyeceğimize, yönetimim, teknik ekibim, futbolcularımla birlikte inandık. Tüm Çeşme halkının bize destek vermelerini bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.