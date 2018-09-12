SGK İzmir, 'Sıfır atık' dedi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü, İzmir'de Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi'ni uygulamaya koyan ilk kurum oldu.

SGK İzmir İl Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" çalışmaları kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile 'Sıfır atık' konulu konferans düzenledi. SGK Buca Yerleşkesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda israfı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve geri kazanım konularında bilgiler verildi.

2 bin personelle İzmir'in sosyal güvenliğine en iyi, hızlı ve güler yüzlü şekilde hizmet etmek için gayret gösterdiklerini anlatan SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal, “Bu potansiyelimizle yaşadığımız şehre, ülkemize, dünyaya ve çevreye olan vazifemizin bilincindeyiz. Bu amaçla Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan ‘Sıfır Atık Projesi'ne destek veriyoruz. Çöpleri ayrıştırmak, daha az çöp üretmek için bu projeye imza attık. Buradaki yerleşkede ayrıştırma merkezi kuruduk. Tüm binalarımıza geri dönüşüm kumbarası aldık. Geri dönüşüme girmeyecek çöplerin ayrıştırılmasıyla ilgili iş planlarımızı yaptık” dedi.

Gülcemal, SGK Buca Yerleşkesinde başlatılan projenin İzmir'de faaliyet gösteren 24 SGK merkezinde de en kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

31 Aralık son tarih

Bakanlık olarak son yıllarda ciddi atılımlar gösterdiklerini kaydeden Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan ise “Ülkemizin her karış toprağında alın teri olan bakanlığımız; üretmek, planlamak ülkedeki gelişimin yolunu açmakla özdeşleşmiş durumda. ‘Sıfır atık' çok basit cümle değil. Ülkemizde bugüne kadar geç kalmış bir durum. Sıfır atık uyulmasına geçtiğimizde 2018 yılı itibariyle kamu kurum ve kuruluşları, en son 31 Aralık'a kadar uygulamakla yükümlü. Daha sonra özel sektör ile diğer çalışma gruplarını da 2023'e kadar tamamlayacağız” diye konuştu.

Hedeflerine ulaştıklarında bütçeye 15 milyar dolarlık bir katkı sağlamış olacaklarını açıklayan Varan, kendi kurumlarından şu örnekleri verdi:

"400 kişilik kurumuz. Kağıt ve karton 2 bin 200 ton, plastik 776 kilogram, cam 273 kilogram, metal 39 kilogram, organik 849 kilogram, yemek atıkları 661 kilogram, geri dönüşemeyen atıklar bin 500 kilogram, tehlikeli atıklar 552 kilogram, beton atıkları 6 ton. Bu elde ettiğimiz değerlerle 37 ağacı kurtarmış oluyoruz. 600 metrekarelik orman alanı kurtarıyoruz, 60 metreküp suyu israf etmiyoruz, 13 bin 518 kilowatt/saat elektrik tasarruf ediyoruz, 432 kilogram sera gazı salınımını önlüyoruz, 13 varil petrol daha az kullanmış oluyoruz, 24 metreküp depolama alanından tasarruf sağlıyoruz. Bu önemsenmeyecek bir konu değil” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından SGK Buca Yerleşkesine, tesiste 'Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığına dair yazı asıldı.