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07 Temmuz 2017 10:53

Sibel Tüzün Buca’yı coşturdu

Ünlü sanatçı Sibel Tüzün, Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde verdiği konserle hayranlarını coşturdu.

Sibel Tüzün Buca’yı coşturdu

07 Temmuz 2017 10:53

buluştu.


Tanınmış sanatçılardan Sibel Tüzün, Buca ilçesinde dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Buca Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde (BBKSM) sahne alan ünlü sanatçı Sibel Tüzün, ’Sibel Tüzün Quintet Caz Konseri’ ile sevenlerinden tam not aldı. Tüzün’e, Şenova Ülker trompet, Uraz Kıvaner piyano, Ozan Musluoğlu kontrbas ve Ayhan Öztoplu davul ile eşlik etti. Sibel Tüzün, profesyonel müzik hayatına başladığı 1992 yılından bu yana seslendirdiği şarkılardan ve eğitimini aldığı, etkilendiği opera, caz, rock gibi farklı müzik tarzlarından seçtiği zengin repertuarıyla dinleyicilerini adeta büyüledi.


Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Sibel Tüzün, gecenin sonunda Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya kendisini hayranlarıyla buluşturduğu için teşekkür etti. Tüzün, “Başkanımız şu anda aramızda değil; ama çok daha anlamlı bir yerde, Adalet Yürüyüşünde. Hala bu şarkıları söyleyebiliyorsak hala bir gökyüzümüz var demek, hala bir gökkuşağımız var. Biz bu gök kuşağını görebiliyoruz" dedi.




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