Siber ordunun gücüne güç katacak proje start aldı

Federasyon ortak hayata geçirilen program ile siber ordu projesine de destek olacak.

Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF), eğitimli ve bilinçli genç hackerler için ilk adımı attı. USGF, bu kapsamda bir proje ortağı ile ’81 İlde 81 Milli Hacker’ programını başlatarak Edirne’den Ardahan’a tüm Türkiye’deki başarılı gençleri bir araya topladı. Projeyle, zeki, istekli ve milli hedefleri olan gençler, bilişim sektörünün her noktasında görev almak üzere alanında uzman hocalar tarafından eğitildi. Projenin aynı zamanda da kısa bir süre önce hayata geçirilen siber ordu projesine de destek olacağı kaydedildi.

Öte yandan 81 İlde 81 Milli Hacker projesi ile genç hacker adayları, okullarda almış oldukları eğitimin yanı sıra sosyal sorumluluk bilincine sahip olma, kültürel konularda eğitimlerde alacak. Uluslararası Siber Güvenlik Federasyonu (USGF) Başkanı M. Taha Gergerlioğlu, çok sayıda projeleri yavaş yavaş hayata geçirdiklerini ifade etti. Gergerlioğlu, "Siber Güvenlik Federasyonu olarak birçok projemiz daha bulunmakta, bu tür projelerle öncelikle insan kaynağı oluşturmayı öncelikli hedef olarak görüyoruz. Projenin fikir babası ve TÜSİDAM Başkanı Batuhan Tosun ve Genel Sekreterimiz Vahap Eren ile beraber eylül ayındaki Şırnak programımızda yeni birkaç projemizi daha açıklayacağız. Güneydoğu’daki gençlerimize daha çok temas etmemiz gerektiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Şırnak programına katılacağız"

Öte yandan 81 İlde 81 Milli Hacker projesi hakkında bilgi veren USGF Genel Sekteri Vahap Eren, projenin Türkiye için büyük bir adım olduğunu belirtti. Eren, yetenekli gençlerin keşfedildiğini ifade ederek, "Yetenekli gençlere ulaşarak, onların kapasitelerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacağımız bu projede 81 ilde 81 Hacker adayını keşfetmeyi amaçlıyoruz. Eylül ayında başında düzenlenecek Şırnak programına da bizzat katılacağımızı bildirmek istiyoruz. Memleketimizin her noktasında en ücra köşedeki yetenekli gençlerimiz bile bizler için çok önemli. Teknoloji çağı medeniyetimizin eski parlak dönemlerine dönmesi noktasında büyük bir fırsat, bizler de bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Tüm yurttaşlarımızın aynı özveriyle gayret etmesi bizler için çok mühim. Projemiz hakkında detaylı bilgilere 81ilde81millihacker.org ve https://www.usgf.org.tr adlı federasyon web sayfamızdan ulaşabilirler" dedi.

Proje ortağı Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi (TÜSİDAM) Başkanı Batuhan Tosun da, şu ifadelere yer verdi:

"81 İlde 81 Milli Hacker’ı yıllardır Amerika, İngiltere, İsrail gibi siber güvenliği devlet politikası haline getirmiş ülkelerin uyguladığı stratejilerin daha iyisini uygulayabilmek için hayata geçirdiğimiz bir proje olarak görüyorum. Bu proje ile siber güvenliği bu toprakların kültürüne entegre ederek kamu stratejisi haline getirmemiz gerekiyor. İmkanı olmayan, hırslı, zeki, çalışkan ve bu alana ilgisi olan gençleri il il, ilçe ilçe arayıp bulacağız ve onlara eğitim, burs ve özel kamp fırsatları vereceğiz."