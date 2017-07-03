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03 Temmuz 2017 10:12

Sıcaktan bunalan İzmirliler Yassıcaada’ya koştu

İzmir’de günübirlik tatilin en renkli ve en ekonomik merkezi olan Yassıcaada Tesisleri, bayramın ikinci gününden itibaren yaklaşık 3 bin tatilciyi ağırladı.

Sıcaktan bunalan İzmirliler Yassıcaada’ya koştu

03 Temmuz 2017 10:12


Urla açıklarındaki Yassıcaada’da sezonu bayramın ikinci günü başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliler’e ve kente gelen konuklara hem ekonomik hem de keyifli bir tatil sunuyor. 15 yıldır günübirlik tatilin vazgeçilmezlerinden biri olan ada tesislerine bu yıl da ilgi büyük oldu. Türkiye son 60 yılın en yüksek sıcaklıklarını yaşarken ve termometreler 40 dereceyi gösterirken, İzmirliler adaya adeta akın etti. Ucuzluğun yanı sıra güvenli ve kaliteli hizmeti ile öne çıkan Yassıcaada, bir haftada yaklaşık 3 bin tatilciyi ağırladı. Sadece iki günlük bayram süresince adaya gelen vatandaşların sayısı bin 300 oldu.


Yaklaşık 1,5 saat süren keyifli bir deniz yolcuğunun ardından soluğu Ege’nin serin sularında alan tatilciler, adada akşam saatine kadar keyifli bir gün geçiriyor. Çocuklar denizden hiç çıkmazken, deniz kaydırağına da ilgi büyük oluyor. Konukların bir kısmı adanın 400 metrelik kumsalında güneşleniyor; gölge isteyenler ise şemsiyeleri, ağaç altlarını ya da kafeteryayı tercih ediyor. Vatandaşlar yiyeceklerini kendileri getirebildikleri gibi, kafeteryadan da sağlıklı ürünler alabiliyor.



Vapur ve tesis ücreti 20 TL


2016 yaz sezonunda yaklaşık 23 bin kişiyi ağırlayan tesis, bu yaz da 5 Eylül’e kadar günübirlik tatil hizmeti vermeye devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yassıcaada seferleri, Pazartesi günleri dışında her gün gerçekleşiyor. Karşıyaka iskelesinden 08.30’da, Üçkuyular iskelesinden ise 09.00’da kalkan gemilerin adadan dönüş saati ise 17.45. Gidiş-dönüş gemi yolculuğu ile tesise giriş ücretinin sadece 20 TL olduğu “Yassıcaada tatili”nin biletleri, sefer gününe kadar Karşıyaka ve Konak iskelesindeki bilet satış ofislerinden temin edilebiliyor. Yassıcaada tatilinden 7 yaş altı çocuklar, ebeveynleri ile birlikte olmak kaydıyla ve düzenlenecek ‘Serbest Seyahat Belgesi’yle ücretsiz yararlanabiliyor.




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