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05 Aralık 2017 14:53

Şiddete karşı içsel ve fiziksel gelişim workshopları başladı

Dünyaca ünlü starların koruması ve yakın dövüş uzmanı Süleyman Kocabıyık, şiddetin her türlüsünden sağlıklı yaşama kadar birçok konunun işlendiği seminer ve workshoplara başladı.

Şiddete karşı içsel ve fiziksel gelişim workshopları başladı

05 Aralık 2017 14:53


Uluslararası İçsel ve Fiziksel Gelişim Uzmanı Deniz Talia Keller ve Uluslararası Dünya Starlarının Koruması ve Yakın Dövüş Uzmanı Süleyman Kocabıyık, uzmanlık alanlarını birleştirip kendini koruma sanatında içsel ve fiziksel gelişimde Wing Tsun (dövüş eğitimi) ve Keller’s Way (zihin, beden, ruhsal ve içsel gelişim eğitimi) çalışmalarını, yüksek motivasyonlu, eğlenceli, bilgelik dolu seminerler ve workshoplar olarak sunmaya başladı. Türkiye’de ilk kez yapılacak olan içsel ve fiziksel gelişim seminerlerinde içsel gelişim, farkındalık, sağlıklı yaşam, kilo verme, özgüven, yakın koruma eğitimleri, stres ve öfke kontrolü gibi konular işlenirken, seminerlere her yaş kesimi herkes katılabiliyor.



“En çok mağduriyet yaşayan kadınlar ve çocuklar”


Güzelyalı’daki Wing Tsun Akademi’de özel grup ve kurumların isteklerine göre hizmet verdiklerini belirten Uluslararası Dünya Starlarının Koruması ve Yakın Dövüş Uzmanı Süleyman Kocabıyık, “Günlük hayatın getirdiği sorumluluklar, asabiyeti, stresi, tahammülsüzlüğü ve şiddeti körükler. Bilinçsiz kişiler, egolarını tatmin etmek için şiddet uygulamaktadır. Üstünlük sağlama çabası beraberinde eziklik kompleksini de tetikler ve şiddeti doğurur. Görevini doğru yapan doktor, hemşire, güvenlik görevlisi ve polisler de bazen şiddete maruz kalmaktadır. Ailesine şiddet (dayak, tecavüz vs) gösteren ve hatta öldüren ebeveynlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Her alanda en çok mağduriyet yaşayanlar kadınlar ve çocuklardır. Şiddeti, dayak atmak (darp), gasp, küfür, taciz, tecavüz, azarlamak ve psikolojik baskı gibi çeşitlendirebiliriz. Şiddete meyilli olmak ile zor da kalınca kendinizi korumaya çalışmak aynı şeyler değildir; kendinizi koruyabilecek bir donanıma sahip olmalısınız. Sağlıklı bir toplum oluşturmak istiyorsak, erken yaşlarda şiddete karşı kendini koruma, stres ve öfke kontrolü ile farkındalık eğitimleri verilmelidir. Bu tür eğitimlerin okul müfredatına eklenmesi, sağlıklı ve özgüvenli bir toplumun yetişmesine vesile olacaktır. Stres ve öfke kontrolü, kendini koruma becerileri, zihin-beden-ruh sağlığı, kilo verme, özgüven ve farkındalığını geliştirmek isteyen herkesi seminer ve workshoplara bekliyoruz” diye konuştu.




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