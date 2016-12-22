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22 Aralık 2016 04:18

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

Şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu

22 Aralık 2016 04:18

İzmir’in Bornova ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir binanın çatısını uçurdu.
Olay, gece saatlerinde Serintepe Mahallesi 4289 sokakta meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle dört katlı bir binanın demir çatısı uçarak iki bina arasında asılı kaldı. Çatının uçması nedeniyle çıkan sesler üzerine dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. . Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olayın gece saatlerinde olması olası bir facianın önüne geçerken, her iki binada da maddi hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrası bina sahibi Seyfettin Doğan (53), “Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçmuş. Karşı biraya çarpıp, arada asılı kalmış, Sokakta aracım var ama onda zarar yok. Allah bizi büyük bir felaketten korudu.” dedi. Uçan çatı gündüz belediye ekiplerinin çalışmasıyla asılı olduğu yerden kaldırılacak.



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