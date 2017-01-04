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04 Ocak 2017 10:35

Sigara, eroin ve kokainden 8 kat fazla bağımlılık yapıyor

Sigara, eroin ve kokainden 8 kat fazla bağımlılık yapıyor

04 Ocak 2017 10:35

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu İzmir, sigaranın, eroin ve kokainden 8 kat daha fazla bağımlılık yaptığına vurgu yaptı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu İzmir, sigara bağımlılığıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Arzu İzmir, sigara kullanımının neredeyse vücuttaki tüm organlara zarar verdiğini ifade ederek, sigaranın, eroin ve kokainden 8 kat daha fazla bağımlılık yaptığını söyledi. Dr. Arzu İzmir, "Sigaranın etkileri daha uzun vadede görüldüğü için insanlar daha kolay adapte oluyor. Sigarayı bırakmak için nikotin bağımlılığı ve anksiyete depresyon testlerinin bir arada uygulanması gerekiyor. Eğer hastanın sorunu psikolojikse, kendisini uzman psikiyatriste yönlendiriyoruz. Gençler sigara bırakma konusunda daha şanslılar; çünkü genellikle henüz bir fiziksel bağımlılık söz konusu olmuyor. İlk 72 saatte, kandaki nikotin kayboluyor. Akciğerlerin kendini yenilemesi ise çok daha uzun sürebiliyor. Yapılan araştırmalara göre sigara, eroin ve kokainden 8 kat daha fazla bağımlılık yapıyor. Etkileri daha uzun vadede görüldüğü için insanlar daha kolay adapte oluyor” diye konuştu.

Tüm organlar zarar görüyor
Sigaranın vücuttaki zararları hakkında bilgi veren Dr. Arzu İzmir, sözlerine şöyle devam etti:
"Sigara üst solunum yolları, kulak burun boğaz rahatsızlıkları, gırtlak ve akciğer kanseri, mide bağırsak kanamaları ve kanseri, genital organlar, kadın doğum kanserleri, kalp damar sistemi tahribatı ve tıkanıklıkları, beyin damar sistemi ve ciltte kırışıklık gibi zararlara yol açıyor. Sonradan sigarayı bırakmaya çabalamaktansa hiç başlamamak en iyisi. Bir diğer önemli konu ise pasif içicilik. Sigara içilen kapalı bir ortamda her 4 sigaradan birini ortamdaki diğer kişi içmiş gibi oluyor. Bu da özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerinde olumsuz etkiler doğuruyor."



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