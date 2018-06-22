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22 Haziran 2018 19:00

Silahlı saldırıda ölen ünlü şarkıcı son yolculuğuna uğurlandı

Bodrum’daki bir eğlence mekanında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren ünlü şarkıcı Hacer Tülü, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı.

Silahlı saldırıda ölen ünlü şarkıcı son yolculuğuna uğurlandı

22 Haziran 2018 19:00


Bodrum’da gittiği bir eğlence mekanında silahlı saldırıya uğrayan ve Ali Ekber Sürensoy ile birlikte hayatını kaybeden şarkıcı Hacer Tülü (40) için İzmir Soğukkuyu Kabristan Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene şarkıcının yakınları ve sevenleri katılırken, sanat camiasından kimsenin bulunmaması da dikkat çekti.


Kılınan cenaze namazının ardından Tülü için helallik alındı. Tülü’nün tabutuna arkadaşları eşarp ve sevdiği çiçekleri koydu. Yapılan duanın ardından Hacer Tülü, Soğukkuyu Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Hacer Tülü’nün yakınları ise olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.




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