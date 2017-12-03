Silahlı saldırıya uğrayan CHP’li Başkan’dan açıklama

Dün akşam saatlerinde Yaka Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğrayan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP’li Mustafa İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili hemşehrilerim, çok kıymetli yol arkadaşlarım, sağlık durumum gayet iyi. Arayan soran iyi dileklerini belirten, hastaneye gelen herkese teşekkür ediyorum. Bir maç sonrasında olmuş bir trafik kazasında olan bir olay gibi gözüküyor. İyiyim, merak edecek hiçbir şey yok" mesajını yayınladı.

Başkan İnce dizinin üstünden yaralanmış, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmıştı.