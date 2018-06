Simge Sağın’dan müzik şöleni

Performansıyla dinleyicileri büyüleyen Simge Sağın, Forum Bornova ziyaretçilerine keyifli bir yaz akşamı yaşattı.

Geleneksel Forum Bornova yaz akşamı konserlerinin ilk konuğu sahnelerin başarılı ismi Simge Sağın oldu. Büyük ilgi toplayan konserde, dinleyiciler Simge Sağın’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Sevilen sanatçı büyüleyici performansıyla Forum Bornova ziyaretçilerine unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Forum Bornova sahnesi bayram boyunca boş kalmadı. 14 Haziran’da gerçekleşen Simge Sağın konserinin ardından, 15 Haziran’da So Soul Band canlı performanslarıyla yaz akşamlarına keyif kattı.

Forum Bornova yaz akşamı konserlerinin bayram sonrası programı kapsamında So Soul Band, Zeytin Sanat, Art Plus, Aqua Akustik, Grup Kafama Göre ve Copeart Orkestrası, her hafta sahnede olacak.