Şimşek: “Aliağa'nın 3. Lig özlemine son vereceğiz”

İzmir Süper Amatör Ligi'ni şampiyon tamamlayarak bir yıl aradan sonra Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yeniden merhaba diyen Aliağaspor FK, 2018/2019 futbol sezonuna hızlı bir başlangıç yapabilmek için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Lige 3. Lig parolası ile hazırlanan Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Şimşek, BAL'ın en iddialı takımı olduklarını ve bu sene Aliağa'nın 3. Lig özlemine son vereceklerini söyledi.

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmaya altı ay önce başladıklarını belirten Şimşek, “İzmir Süper Amatör Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz dönemde aynı zamanda 2018-2019 sezonunun da kadro planlamasını yapmaya başlamıştık. Transfer döneminde ilk olarak geçtiğimiz sezon İzmir Süper Amatör Ligi'ni tek mağlubiyetle tamamlayan teknik ekibimizden Teknik Sorumlu Polat Çetin ve yardımcıları Yusuf Küçükakyüz, Serkan Ençetin, kaleci antrenörü Turgay Can ile sözleşme yeniledik. Bugün kadromuzda yer alan tüm futbolcuları da yakından izleyerek ve yaptığımız sıkı araştırmalar sonucunda kadromuza dahil ettik. Transfer döneminde; Ödemiş Spor'dan orta saha oyuncusu Şafak Tiryaki, Adıyaman 1954'ten sol kanat oyuncusu 24 yaşındaki Arda Saltan, Salihli Spor'dan 26 yaşındaki sol bek Musa Yiğit, Edirne Spor'dan 27 yaşındaki kaleci Emir Korubeyi, Nijerya asıllı 22 yaşındaki kanat oyuncusu Billy Auto Michael, Edirne Spor'dan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Namdar, Yeşilova Spor'dan Trinidad asıllı 24 yaşındaki forvet oyuncusu Quesi Jonathan Weston, Turgutlu Spor'dan kanat oyuncusu Ramazan Altıntepe, Bergama Spor'da sağ bek Berk Baran ve Silivri Spor'dan Güray Kula ile anlaştık. Yaptığımız transferler ile BAL liginin üzerinde üst düzey bir takım kurduk” dedi.

Aliağaspor'dan 15 günlük Bolu kampı

Hazırlık ve kamp dönemini çok iyi geçirdiklerini ifade eden Şimşek, “Yeni sezon hazırlıklarımız 26 Temmuz'da Aliağa'da başladı. Aliağa'da yapılan çalışmaların ardından Bolu'da 15 günlük bir kamp sürecimiz oldu. Bolu kampında beş tane hazırlık maçı yaptık. Hazırlık maçı yaptığımız takımlar arasında Türkiye Ziraat Kupası'nda mücadele eden takımlar da vardı. Takımın hazırlık maçlarındaki performansı ve oyuna olan hâkimiyeti bizleri mutlu etti. Hazırlıklarımız Aliağa'da yapacağımız antrenmanlar ve hazırlık maçları ile devam edecek” diye konuştu.

“Çok kaliteli oyuncuları makul ücretlerle takıma kazandırdık”

BAL'ın zor bir lig olduğunun altını çizen Şimşek, şöyle devam etti: “BAL'da bu sene 9'uncu grupta mücadele edeceğiz. Grubumuzda İstanbul, Kütahya, Kocaeli, Bilecik ve İzmir takımları yer alıyor. Grubumuzda son derece iddialı ve büyük bütçeler ile oluşturulan takımlar var. Takımımızı diğer takımlara nazaran çok büyük bir bütçe ile kurmadık. Ama daha makul ücretlerle takımımıza kazandırdık. Sezonu 22-23 Eylül tarihlerinde açacağız. İlk hafta karşılaşmasında Kütahya Çamlıcaspor'u sahamızda ağırlayacağız. BAL'da 11 grup var. Her grubun şampiyonu eşleşme usulü ile play off oynayacak. Play off turlarını geçen takımlar adını 3. Lig'e yazdıracak.”

“3. Lig bizim için sıçrama noktası olacak”

Her sene bir üst lige çıkmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Şimşek, şunları söyledi: “Bu sene BAL'da şampiyon olmayı ve 3. Lige yükselmeyi arzu ediyoruz. Fakat 3.lig bizim için bir varış değil bir sıçrama noktası olacak. Her sene bir üst lige çıkarak Aliağa'yı hak ettiği profesyonel liglere kavuşturmak istiyoruz. Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar da bunun için bize büyük destek veriyor. 3. Lig'e yükseldiğimiz takdirde işimiz çok daha kolay olacak. Üst liglere çok daha rahat yükseleceğimize inanıyorum.”