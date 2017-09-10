Sinan Meydan Karşıyakalılarla buluştu

İzmir’in Kurtuluşundan Cumhuriyet’e konulu söyleşide Karşıyakalılarla buluşan Meydan "Aklın, bilimin ve çağdaşlığın ihmal edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Bizi bu durumdan kurtaracak olan yine Atatürk’ün ışığıdır" dedi.

Karşıyaka Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği İzmir Şubeleri işbirliğiyle organize edilen etkinlik, Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda yapıldı. "İzmir’in Kurtuluşundan Cumhuriyet’e" temalı söyleşiye Karşıyakalılar yoğun ilgi gösterirken, Meydan’ın sunumu sık sık alkışlarla kesildi. Alkışa teşekkürle karşılık veren Meydan ise "Hep, 9 Eylül’de İzmir’de olmak istemişimdir. Karşıyaka’da bana bu duyguyu yaşattığınız için şükran borçluyum" dedi. Salonu dolduran bine yakın Karşıyakalı, etkinliğin düzenlemesine katkı sunan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’a da teşekkür etti.

"Geçmişe bakarak, çıkış yolunu kendimiz bulacağız"

Türkiye’de aklın, bilimin ve çağdaşlığın ihmal edildiği bir dönemin yaşandığını söyleyen Tarihçi, Yazar Sinan Meydan "Atatürk’ü müfredattan çıkartmalar, cihadı okul kitaplarına sokmalar, dinci yurtlardaki tacizler tecavüzler bunun en büyük göstergesidir. Tarihsel tecrübemiz bu durumdan nasıl kurtulacağımızı görmek açısından yeterlidir. Osmanlı’nın gelişme ve yükselme dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk’ün devrimleri bize bu kurtuluş reçetesini sunmaktadır. Geçmişimize ve hangi zor şartlarda neler başardığımıza bakarak çıkış yolunu kendimiz bulacağız. Umudumuzu kaybetmek yok" dedi.