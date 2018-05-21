“Sınav kaygısıyla baş etmek mümkün”

Konak sınırları içinde eğitim veren okullardaki öğrencilere açık olan seminerler beş ayrı semt merkezinde veriliyor.

Konak Belediyesi Kadın, Sosyal Politikalar ve Projeler Müdürlüğü tarafından başlatılan seminerleri müdürlük bünyesinde görev yapan Uzman Psikolog İzel Güleç Karpuzoğlu ile Psikolog Simge Tutucu veriyor. Ayrıca okullardan gelen talep doğrultusunda seminerler okullarda da veriliyor.

Sınava hazırlanan öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerlerden biri de Güzelyalı Ortaokulunda düzenlendi. İki ayrı oturumda yaklaşık 400 öğrenciye; sınav kaygısının ne olduğu, belirtilerinin hangi şekillerde ortaya çıkabileceği, neden sınav kaygısı yaşadığı ve yaşanan kaygıyla nasıl baş edeceği anlatıldı. Birer saat süren seminerin sonunda kişiyi sınav öncesinde rahatlatan nefes alma ve gevşeme yöntemleri de uygulamalı olarak gösterildi.

“Kaygının belirtileri farklı olabilir”

Uzmanlar kaygının bilişsel, duygusal ve fizyolojik belirtileri olabileceğini ve kaygı sonucu performansta düşüş olabileceğini belirtti. Uzmanlar; sınavdan bir önceki gece uyumakta güçlük çekmek, heyecanlanıp çok iyi bildiği konularda bile başarısız olmak, sınav sırasında mide, karın bölgesinde veya sindirim sisteminde rahatsızlık olması, sınav sırasında ortaya çıkan soğuk terleme ve baş ağrıları, sınav sırasında bildiklerini unutma düşüncesi, dikkatsizlik yüzünden çok sayıda hata yapılması, zamanı iyi kullanamama gibi sonuçların kaygıya bağlı olduğu dile getirildi.

“Olumsuz düşüncelerden kurtulun”

Kaygıya bireyin kendi olumsuz düşüncelerinin neden olduğunu da belirten uzmanlar, “Derslerin zaman zaman fazla yoğun olması ve ağırlaşması, kişinin sorumluluklarının altından nasıl kalkacağını bilememesi bireye bıkkınlık ve usanma gibi duygular hissettirebilir ve bu normaldir. Normal olmayan ise hissedilen bu duygular karşısında kişinin ümitsizliğe kapılması, kendini çaresiz ve güçsüz hissetmesidir” diyerek kaygı ile baş etmenin en önemli anahtarının olumsuz düşüncelerden kurtulmak olduğu dile getirdi.

“Doğru nefes alma rahatlatır”

Düzenli çalışmanın başarıyı artırdığına, kişinin kendine zaman ayırması gerektiğine, sınav için hobilerden uzaklaşılmamasına, düzenli uyku ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen uzmanlar, sınav öncesi son ana kadar ders çalışmanın kaygıyı artıracağını söyledi. Ayrıca, son bir haftanın boş bırakılmasının, kaygıyı yoğunlaştıran çay, kahve, baharatlı yiyecekler ve şekerden uzak durulmasının daha iyi olacağı uyarısında da bulundular. Seminerin ardından doğru nefes almanın vücudu rahatlatacağını ve bunun son derece önemli olduğunu belirten uzmanlar öğrencilerle birlikte doğru nefes alma çalışması yaptı. Seminer sonunda öğrencilere hazırlanan broşürler de dağıldı.

“Seminer 5 farklı merkezde”

Seminerler hafta içi 1 Haziran tarihine kadar İsmetpaşa, 1. Kadriye, Mersinli, Zeytinlik ve Hatay semt merkezlerinde verilecek.