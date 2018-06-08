“Sinbad Ve Adalar Prensesi” ikinci kez sahnede

ALBET Gençlik Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun 10 Haziran Pazar günü saat 18.00’de Tüpraş Halk Eğitim Merkezinde ikinci kez seyirci ile buluşacak. Senaristliğini Murat Altınok’un yönetmenliğini ise ALBET Tiyatro Eğitmeni Sinem Simge Kılınç’ın üstlendiği oyun çocukların hayal dünyalarına hitap ederek minik izleyicisini macera dolu bir yolculuğa çıkartacak.

6-12 yaş grubuna hitap eden Sinbad ve Adalar Prensesi adlı oyununun konusu ise şöyle: Bir deniz kazasında yunus balıklarının yardımıyla kendisini ıssız bir ada da bulan Rose, insanlar ve medeniyet hakkında hiçbir şey bilmeden hayvan dostları tarafından büyütülmüştür. Hayvanlarla konuşabilme yeteneğine sahip Rose, tüm adanın sevgisini kazanmıştır. Ve bir gün denizler prensi kaptan Sinbad bir deniz macerası sırasında Rose’un adasına gelir.

Tamamı gençlerden oluşan ‘Sinbad ve Adalar Prensesi’nin oyuncu kadrosunda Ayla Mutlu, Berivan Konukçu, Deniz Turan, Eren Gün, Hilal Aytan, Özer Deniz, Kerem Misir, Meltem Sarı, Mert Yayla, Muhammet Akay, Nazik Akdoğan, Ege Şahin, Onur Yorulmaz, Ulaş Kılınç ve Yasin Göçer yer alıyor.