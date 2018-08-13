Sinek tuzağa takıldı, 82 bin zeytin ağacı kurtuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda gerçekleştirdiği hizmetlerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Zeytin üreticilerinin büyük sorunu olan ‘zeytin sineğine’ karşı harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun’un Ambarseki, Bozköy, Hasseki, İskele, Merkez, Saip, Tepeboz, İnecik, Kösedere ve Eğlenhoca köylerinde 654 üreticinin zeytinliklerine "besi tuzağı şişesi" astı.Pilot bölge seçilen bu köylerde toplam 82 bin 280 adet zeytin ağacının tamamına ’özel bir tuzak yöntemi’ olan ’koruma şişeleri’nden yerleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu sayede sinekler daha ağaca zarar vermeden etkisiz hale getirmeyi başardı. Karaburunlu üreticiler, geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı bu yöntem sayesinde hem zeytin ağacı sineğiyle en doğal yöntemle mücadele etmiş oldu hem de ürün verimliliğini ve kalitesini artırdı. Zeytin sineği hastalığına karşı kimyasal kullanmadan mücadele yönteminde, aynı zamanda üreticilere doğru zamanda doğru uygulamaların yapılması ve uygun teknikle korumanın yolları da anlatıldı.

Sinekler zeytini nasıl etkiliyor?

Zeytin sineği, çoğunlukla kışı toprağın 2-5 cm derinliğinde pupa halinde veya zeytinlik ve fundalıklarda ergin halinde geçirir. Erginler, toprak sıcaklığının 10 C’yi bulmasıyla genellikle Haziran ayından itibaren topraktan çıkmaya başlar. Larva döneminde, meyve etinde zararlı olarak bulunur. Larva gelişme sürecinde ise çekirdek etrafında galeriler açarak beslenir. Böylece meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına kısmen de yağda asitliğin yükselmesine neden olur. Özellikle sofralık zeytinlerde zararı daha büyük önem taşır. Yağlanmaya başlayan iri ve parlak zeytin tanelerinde vuruklar açarak büyük zarar veren zeytin sineğine karşı kurulan besi koruma tuzakları sayesinde ise zeytinliklerin ömrü, verimi ve ürünün kalitesi artıyor, ölümcül zeytin sineği meyveye zarar vermeden etkisiz hale getiriliyor.