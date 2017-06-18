Sinemanın büyüsü bu yaz Seferihisar’da

Sinemanın veya iyi bir filmin temel unsuru olan senaryo konusunun derinlemesine ele alınacağı etkinliklere ülkemizin önde gelen yazar ve sinemacıları destek oluyor.

Etkinliğe katılarak destek olacak sanatçılar; yazar Yekta Kopan, yapımcı Zeynep Atakan, yönetmen, yazar ve senarist Tayfun Pirselimoğlu, oyuncu Levent Üzümcü, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, kurgu yönetmeni Ali Aga, senarist ve fotoğraf sanatçısı Ebru Ceylan ile yazar, senarist ve yönetmen Işıl Özgentürk. Senaryo Kampı, yazar Gülşah Elikbank ve Akademisyen Kadir Beycioğlu koordinatörlüğünde gerçekleşecek.

Film üretiminde temel bilgilerin ve deneyimlerin katılımcılara aktarılacağı Kısa Film Atölyesi, son iki gün yapılacak film çekimi uygulamasıyla katılımcılara kendi projelerini gerçekleştirme konusunda güçlü bir uygulama içinde bulunabilme imkanı sağlıyor. Etkinliğe katılarak destek olacak sanatçılar; senarist ve sinema yazarı Burak Göral, yapımcı Sevil Demirci, yönetmen ve senarist Ümit Ünal, görüntü yönetmeni Eyüp Boz ve kurgu yönetmeni Çiçek Film Atölyesi senarist ve yönetmen Işıl Özgentürk rehberliğinde gerçekleştirilecek. Katılımcılar ve sanatçıların aynı tesisten konaklayacağı, her gün farklı bir konuğun ağırlanacağı atölyelere katılım ise 25 kişi ile sınırlı. Detaylı bilgiye 444 7 743/167 numaralı telefondan ve skankaya@seferihisar.bel.tr ile www.seferihisar.bel.tr adreslerinden ulaşılabilecek.