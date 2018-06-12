’Sınır ihtilafı’ dedi, 25 keçiyi telef etti

Arazi sahibi olduğu iddia edilen şahıs, ’sınır ihtilafı’ gerekçesiyle Hasan Büyükdere’ye ait 25 keçiyi av tüfeğiyle vurarak telef etti.

Olay, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi sahibi olduğu öne sürülen E.T. isimli şahıs, sınır ihtilafı gerekçesiyle Hasan Büyükdere’ye ait 25 keçiyi av tüfeğiyle vurarak telef etti. Silah sesleri üzerine olay yerine giden sürü sahibi Büyükdere, büyük şok yaşadı. "Ramazan’ın mübarek günü bu hayvanlardan ne istedin" diyerek gözyaşlarına boğulan Büyükdere, arazi sahibi E.T.’den şikayetçi oldu. Olay yerine çağrılan jandarma inceleme başlattı.