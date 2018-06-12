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12 Haziran 2018 10:53

’Sınır ihtilafı’ dedi, 25 keçiyi telef etti

İzmir’in Seferihisar Tepecik Mahallesi’nde akıl almaz bir vahşet gerçekleşti.

’Sınır ihtilafı’ dedi, 25 keçiyi telef etti

12 Haziran 2018 10:53

Arazi sahibi olduğu iddia edilen şahıs, ’sınır ihtilafı’ gerekçesiyle Hasan Büyükdere’ye ait 25 keçiyi av tüfeğiyle vurarak telef etti.


Olay, İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi sahibi olduğu öne sürülen E.T. isimli şahıs, sınır ihtilafı gerekçesiyle Hasan Büyükdere’ye ait 25 keçiyi av tüfeğiyle vurarak telef etti. Silah sesleri üzerine olay yerine giden sürü sahibi Büyükdere, büyük şok yaşadı. "Ramazan’ın mübarek günü bu hayvanlardan ne istedin" diyerek gözyaşlarına boğulan Büyükdere, arazi sahibi E.T.’den şikayetçi oldu. Olay yerine çağrılan jandarma inceleme başlattı.




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